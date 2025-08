Misión imposible

Un clásico del verano es la carrera por plantar la toalla en horario de after por las playas del Mediterráneo, esa lucha a brazo partido ... de gentes añosas, capaces de perderse el amanecer y un agradable paseo a la fresca con tal de estar un metro más cerca de la orilla y poder quejarse con más énfasis de los niños que juegan con los cubos y las palas. Está también la versión hotel, con comandos de guiris que bajan de madrugada a posar la toalla en las tumbonas de la piscina y que suele acabar en vídeos virales de hijos de la Gran Bretaña a bofetón limpio. En el primer caso, tenemos la policía local entretenida poniendo multas. En el segundo, al personal del hotel tratando de mediar y llevándose improperios de ambos lados. En los dos casos, cualquier solución acaba siendo inútil si no se toca la cartera.

Todo este rollo viene a colación del recurrente problema veraniego con los aparcamientos en esta villa marinera. No son tumbonas abandonadas, son autocaravanas, y no son toallas desplegadas, son coches ocupando dos plazas para cuando venga el cuñao. Pero si no se propone ninguna medida más, seguiremos poniendo el grito en el cielo, y mira que es fácil un control de gálibo en los accesos o extender la zona azul solo en verano en aquellos puntos donde se abuse del espacio para aparcar. Que sí, que el servicio de la ORA en Gijón da penica, pero para eso se inventó también: para facilitar la rotación. Aunque, al final, no hay ciudad donde sirva para otra cosa que para recaudar.