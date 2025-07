Parálisis permanente

Comenta Compartir

Va a hacer medio año desde que el Principado decidió rescindir el contrato de las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes porque aquello no ... avanzaba. Seis meses después y tras dar un giro de trescientos sesenta grados al proyecto, estamos igual, lógicamente. Y parece que va para largo, a la vista de lo declarado por la consejera del ramo, Concepción Saavedra, en la entrevista que publicaba EL COMERCIO este pasado domingo. Seguimos analizando las diferentes posibilidades, que es una forma fina de decir que igual llega el metrotrén a Cabueñes antes de que se lleve a cabo el proyecto de ampliación del hospital en la forma que sea. Porque, por saber, no sabemos ni cómo vamos a organizar el aparcamiento provisional, aunque por lo menos no se ha mencionado que su diseño se pondrá en manos de alguna consultora de movilidad (eso ya hubiera sido para cortarnos las venas).

Tampoco nos debería extrañar en esta villa marinera que un proyecto se vaya a dormir el sueño eterno. Pero si se da un golpe encima de la mesa porque las cosas no se están haciendo bien, lo normal es no quedarse en un bucle infinito recalcando que hemos dado un golpe encima de la mesa. Pasa el tiempo, el dinero se va a otros proyectos y los planes para Cabueñes corren el riesgo de quedarse desactualizados sin llegar incluso a la reinauguración. Gijón necesita un hospital del siglo XXI y no una sucesión de parches y salientes realizados a golpe de ocurrencia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión