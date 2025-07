El diseño de las ciudades puede hacerse con planificación o a golpe de ocurrencia. Normalmente, lo que se planifica bien acababa funcionando bien y no ... hay que hacer apenas retoques. Tenemos en esta villa marinera todo el entorno de la avenida del Llano como ejemplo, donde da igual que le acoples un callejón o una autopista, que saques el tráfico de Schulz o repares un túnel en el que el personal se ha hecho muy aficionado a integrarse en las paredes: la avenida en cuestión soporta cualquier cosa. Y tenemos, por otro lado, el Muro y calles adyacentes que han sufrido todo tipo de ocurrencias en estas últimas décadas y que, con dos carriles o cuatro, con las bicis por dentro o por fuera, les sienta mal todo. Más, cuando se hace a impulsos.

Y no hace falta irse al 'Cascayu', que nos puso en lo más alto de la clasificación de horteras de bolera, no. Basta con plantearse ampliar aceras en la calle Munuza para darse cuenta de que no es normal que acabe tanto tráfico ahí y, sobre todo, que los autobuses no tengan otra esquina en la que doblar. Todo lo que no sea una actuación a largo plazo tendrá que cambiarse en cinco años, y es un poco cansino dar tanta vuelta en diseño urbanístico para acabar igual. O se aborda el soterramiento de una forma decidida o se buscan otras alternativas permanentes, por duras que parezcan para el tráfico. Pero sacar a paseo la cinta métrica y calcular el punto mínimo para que el bus no se empotre en la cornisa no es la más presentable.