Ronda de chupitos

Nacho Ciudad

Nacho Ciudad

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

Si nos tomáramos un chupito cada vez que uno de nuestros políticos justifica un retraso en aras de una versión mejorada del proyecto, tendríamos una ... cogorza tal que en nuestra euforia veríamos el proyecto finalizado, la primera ampliación del mismo y la Champions del Sporting aunque ésta, es otra historia. En esta ocasión, quien habría propiciado la ingesta del vasito con licor es el presidente Adrián Barbón hablando de la ampliación de Cabueñes, ésa que ni está ni, por el momento, se le espera, por más que, casi un año después de paralizar las obras, se haya llegado al punto en el que dos propuestas concurren a la redacción del proyecto de ampliación. No a la ampliación, ojo, al proyecto, que los trámites burocráticos llevan un tiempo y tampoco se trata de salir a celebrar nada todavía. Bueno, habrá quien lo vea suficiente y tampoco lo vamos a culpar, que en este valle de lágrimas que son las obras de esta villa marinera, se entiende un pequeño homenaje de vez en cuando. Pero tampoco nos vengamos arriba porque lo cierto es que los proyectos, con sus idas y venidas, quedan obsoletos antes de salir del horno. Y esto es algo que corresponde evitar a quien está detrás de ellos. Cierto que el de Cabueñes nació muerto con unas condiciones económicas inasumibles en su primera versión y totalmente equivocadas en la segunda, pero también es cierto que se hace muy poco por dar seriedad y velocidad a lo que se contrata. Preparen otro chupito para cuando alguien se felicite porque se retoman las obras. De algo que aguante un tiempo en botella, eso sí.

