Entre tanto cambio de plan, casetones prefabricados, movimientos de planos e inundaciones de túneles, muchos no se acordarán que donde ahora hay un cercado para ... perretes se iban a levantar cientos de viviendas con las que se iba a financiar todo el entramado de estaciones que aún no se han llegado a levantar, y lo que te rondaré, morena. No faltaba en aquel plan el típico 'hito' o torre-chirimbolo con el que se adornaba cualquier gran actuación virtual en esta villa marinera y que acabó en la papelera de los hitos. Lo del metrotrén a Cabueñes, lo dejamos para la sección de 'Ciencia-ficción'.

Todo este rollo viene a colación de las primeras actuaciones en lo que sería 'Naval azul' donde, ante la ambigua respuesta del Puerto, se va a empezar adecentando los terrenos para pasear. Sí, más o menos igual que con el plan de vías solo que aquí, y dada la cercanía del mar y el peligro que conlleva, igual hay menos perretes y más personas caminando con las manos detrás de la espalda. La cuestión es que no parece que desde El Musel vayan a pillar la indirecta de que otros están haciendo algo, que no su parte, que para eso necesitan una armonía que ahora no hay. Se sabía que la llegada de Roqueñí al Puerto no iba ser solo un refugio tras la pifia de Cogersa (véase 'no hace falta un seguro'), sino que iba a tener una enorme carga política frente al Ayuntamiento, como está siendo. Pero lo cierto es que al proyecto se le está quedando una cara de 'Solarón azul' que empieza a meter miedo.

