Tema pendiente

Algún verano habrá que abrir el melón del aparcamiento en la zona este de Gijón. Es decir, donde pasa casi de todo en esta época. ... Y es que ya no nos queda espacio para más parches: primero convertimos el Parque Inglés en el 'aparcamiento Hermanos Castro' (aquel desastre que empezó con un mamotreto de auditorio nunca fue y nunca será un parque) y cuando empezamos a necesitarlo para llenarlo de foodtrucks y festivales varios, mandamos los coches a Marina Civil. El problema es que el plan B también se empieza a llenar y este año tendremos al Circo del Sol acampado todo el verano. Resumiendo: que mejor no usar el coche.

Esto último, sueño húmedo de los gurús de las ciudades modernas, no sería un problema para esta villa marinera si no fuera porque ni tenemos el transporte público para estos menesteres ni los turistas que vienen por estos lares lo hacen en patinete. Seguimos viviendo de visitantes de la propia región que tienen aprecio a su vida y por eso no vienen en Feve; familias de regiones de interior que arriban en coche, viajeros de autocaravana y, por último, los cuatro jovenzuelos que se acercan en tren (del de verdad, no de vía estrecha) y a los que nombramos personas non gratas por alojarse en pisos turísticos. Y no todo va a ser hacer de pago el aparcamiento, que ni sábados por la tarde ni festivos valdría. Así que, o hacemos algo rápido, o la imagen predominante del verano de Gijón será el de un gran atasco.