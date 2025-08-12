Veinte años no es nada

Comenta Compartir

Para sorpresa de nadie, el Principado ha decidido dejar dormir el proyecto de la ZALIA un poco más, que veinte años es poco tiempo para ... darle forma, presupuestando cero euros para la subestación eléctrica que se supone que debe tener un tinglado así y para la que, al menos hasta 2027, no estará previsto ningún avance. Una decisión que va a ahuyentar a todas aquellas empresas que requieran una instalación eléctrica potente porque, aunque parezca lo contrario, las grandes industrias necesitan energía a cascoporro y generar corriente dando pedales servía para poco más que alimentar la dinamo de la BH, y seguro que todos recuerdan haberse dado una buena piña porque el foco no alumbraba más allá de la luz delantera. También van a lamentar esta nueva parálisis los amigos del cobre que no podrán suministrarse en unas cuantas temporadas y, a cambio, los amantes del plumero de la pampa podrán admirar los progresos de la especie invasora en esa zona sin uso actual y lo que te rondaré, morena. Vale más tomárselo un poco a chufla porque enfadarse por algo que tiene difícil remedio tampoco merece mucho la pena. Primero, porque la ZALIA es una oda al error de cálculo y segundo porque, en todo aquello que tenga que ver con esta villa marinera, el Principado va a aplicar el principio de 'Mejor cuanto más lento'. Ellos sabrán qué puede tener de beneficioso esta situación, espero que para los cálculos no hayan recurrido al mismo cerebro que ideó la ZALIA.

