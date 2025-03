La versión mejorada

Comenta Compartir

Tenemos próximo consejo de Gijón al Norte, esa sociedad creada en 2002 para vigilar la puesta en funcionamiento del plan de vías o la integración ... del Metrotrén en la ciudad y que, a la vista de los resultados, se ha mostrado casi tan inútil como los brazos de un portero de futbolín. Esta nueva reunión servirá posiblemente para darnos cuenta de que no se ha avanzado nada desde el último encuentro o, incluso más allá, para que recordemos que, efectivamente, tenemos un plan de vías pendiente de ejecutar porque, aunque muchos no se lo crean, el cercado para perretes del 'solarón' no era el objetivo primigenio de desmantelar la estación allí ubicada aunque, muy probablemente, se queda como el único objetivo cumplido. El siguiente paso sería derribar el viaducto de Carlos Marx que, con sólo tirar de hemeroteca, podremos comprobar que ya vamos tarde y que, si se cumple la tradición, tendrá ahora un nuevo plazo con un plan de derribo totalmente renovado y mejorado con las máquinas de demolición más brillantes del mercado. Vamos, que posiblemente nos frenen con otro despeje al patadón, y hasta la próxima junta.

Veinte años no era nada, decía el tango, pero en esta villa marinera ya estamos un pelín hartos de tanto baile. Lo provisional pasa a ser definitivo, los proyectos caducan y son sustituidos por otros más baratos y lo único que aumenta son las tareas pendientes y las promesas de un metrotrén hasta Cabueñes que tiene la misma credibilidad que el proyecto de ampliación del hospital. Dos décadas de reuniones hacen que uno haya perdido ya totalmente la esperanza de que se consiga algo nuevo. Todo lo más, que no nos quiten nada de lo que ya se ha proyectado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión