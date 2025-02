Las necesidades de la plantilla de los cementerios

Comenta Compartir

El pasado día 19 de febrero llegaban al Pleno municipal de Avilés unos ruegos, planteados por los grupos de Cambia Avilés y de Ciudadanos, en relación a las necesidades de contratación de personal en el área de cementerios. La respuesta del concejal responsable, Jorge Suárez Alonso, fue la esperada, aunque parece que lo único que ha dejado patente es la molestia que le origina la divulgación de las quejas. Vaya por delante que mantengo una relación correcta, en una cordialidad razonable diría, con este edil, al igual que con otros y otras, tanto del gobierno como de la oposición. Quiero entender que, aunque parezca lo contrario, lo que le ha molestado es la trascendencia pública de la queja en sí misma y no por quién la plantea o por su origen.

Desde nuestro sindicato hemos demandado en los últimos años diversas mejoras para el área de mantenimiento, incluyendo el que atañe a los cementerios. En ello, se comprenden las necesidades obvias de que tengan unas plantillas con unas dimensiones adecuadas y también los medios materiales y herramientas necesarios.

¿Por qué llegó esta cuestión al Pleno? Es conocido el trabajo que se realiza en los cementerios, sus características y sus dimensiones. La dotación de su plantilla en los últimos años es de siete operarios y un encargado, cifra es escasa, ya que serían necesarios ocho operarios, como había antes. Desde el mes de julio de 2020 hasta fecha reciente, se ha producido una merma sucesiva de personal motivada por bajas de larga duración por enfermedad y por accidentes, ocasionando que tan solo tres trabajadores acabasen prestando el servicio en las últimas semanas. Creo que con ello se dice todo.

No entro a valorar el tono molesto del concejal responsable del cementerio en el Pleno y en su respuesta al ruego y a la interpelación que le plantearon. Cada cuál conoce sus filias y sus fobias. Lo que no podemos compartir ni dar por cierto de ningún modo es el contenido de sus declaraciones. Las bajas de trabajadores que no se han sustituido tienen su origen en los meses de julio, septiembre y noviembre de 2020 y la última, más reciente, de hace unas semanas. Creo que existen peticiones del servicio antiguas solicitando nuevas contrataciones que durante meses no llegaron. Existe un escrito del sindicato Avanza presentado por registro en los primeros días de enero. Existe un correo de quien suscribe, enviado al edil del área y al de Recursos Humanos y existe también otro posterior dirigido a todos los grupos municipales pidiendo su intervención y ayuda para solventar ese problema. Lo que el concejal llama inconvenientes en las gestiones yo lo llamo 'tira que libras' o, si se prefiere, póngase un cartel de 'cierre por derribo', que es estrategia vieja.

El concejal también parece un experto en negar lo que nadie le pide. Hasta donde yo conozco, nadie le ha solicitado autorización ni medios para el uso de glifosato, dado que, como es sabido, se prohibió su utilización en un Pleno de hace años. Lo que sí le están demandando con insistencia, para ayudar al control de maleza en los cementerios, es la utilización de otros productos alternativos que existen en el mercado y que en su composición no contienen glifosato. Es posible que se trate de un problema del concejal, en el que confunde la parte por el todo, en este caso un solo componente por todo el producto. Otra variante es llamar a todas las gaseosas por el nombre de 'La Casera'. De lo contrario, quizás esto de negar reiteradamente lo que nadie pide pueda ser alguna estrategia heredada de su actividad sindical anterior, pero que tampoco conduce a ninguna parte.

El movimiento se demuestra andando y la gestión de los servicios se mejora con implicación de todas las personas, pero con los miembros del gobierno en primer lugar. Algunos así lo intentamos, humildemente, en la parte que nos toca, en este caso, siendo «esa persona» de «ese sindicato» a los que el concejal se refería en el Pleno, quizás en el convencimiento errado de que lo que no se nombra no existe. Tal vez se trate de algo más que de una simple metonimia o de una cuestión filosófica.