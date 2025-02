S in duda un término muy bonito. La siguiente generación, la que vendrá, la que nos heredará, enfrentará un mundo distinto al nuestro. Si es ... mejor o peor, solo lo sabremos con los años. Pero el término se refiere a una serie de fondos que la Unión Europea, canalizados a través de los gobiernos de los Estados, va a aportar para planes de recuperación y resiliencia (otro de esos términos que hemos puesto de moda en este larguísimo año y medio).

El Ayuntamiento de Oviedo, con la Concejalía de Economía de Javier Cuesta a la cabeza, ha creado un grupo de trabajo específico para diseñar los proyectos que llegarán a Moncloa para competir por dichos fondos, para hacerse acreedores de las ayudas. Un grupo sobre todo formado por funcionarios del Ayuntamiento que, contando sin duda con ayudas externas, pues hay muchas empresas especializadas en los proyectos a concursar que se encargarán de diseñar lo que sin duda puede cambiar la ciudad a coste cero para nuestras arcas.

Hay mucho de movilidad sostenible, proyectos eco, contaminación acústica y ambiental y eficiencia energética. Es un gran momento para aprovechar esta oportunidad y reducir los ingentes consumos de energía que los edificios municipales, las instalaciones deportivas e incluso los barrios completos, utilizan para la vida diaria. Optimizar para que la next generation, efectivamente, no sea dependiente del modo tan absoluto como lo somos nosotros de las fuentes de energía que ahora se llaman 'sucias' y que, además, son enormemente caras.

Cuando hace años, el Ayuntamiento de Jerez tuvo que declararse en quiebra técnica, lo primero que le cortaron fue la luz. Y los funcionarios no cobraban, pero tampoco podían encender el ordenador y ni la calefacción. Eso es lo que no podemos permitir.

Tengo una personal desconfianza de cómo van a llegar los fondos europeos a las entidades locales, pero ojalá yerre en mis sospechas. Temo que, como en otras ocasiones, los ayuntamientos van a trabajar ingentemente para preparar proyectos óptimos, buscar la financiación y esperar el dinero para poder licitarlos al mejor postor. Pero mi confianza en el Gobierno Central en materia económica es nula, no se lo oculto.

No obstante, no podemos dejar de hacer el esfuerzo y el Ayuntamiento de Oviedo parece querer estar a la vanguardia en un asunto de importancia capital ahora mismo. Con los dineros municipales comprometidos en ayudas sociales, para paliar todo lo que le ha ocurrido a todos los sectores en estos 15 meses, no pueden dejar de hacerse otras cosas, perentorias y con vista en el futuro.

Ojalá en unos meses podamos leer que nuestros proyectos son los mejores, que han sido subvencionados y que se van a poder hacer muchas cosas. Que las envolventes de los edificios del futuro son adecuadas, que la calefacción de un polideportivo no ha de quedarse encendida todo el fin de semana para que los usuarios puedan entrar al agua el lunes por la mañana, que la iluminación de las farolas optimiza la luz solar..., que la next generation, la que viene, nos ha superado y vive mejor.