De nuevo Crack

La prestigiosa revista musical 'Rolling Stone', edición italiana, publicó a finales de 2020 un reportaje sobre los diez mejores discos de la historia del rock progresivo o sinfónico fuera de la propia Italia y del Reino Unido. Y entre ellos figuraba Gijón, con el disco ... de Crack 'Si todo hiciera Crack' (1979). Ese elepé de culto, auténtica obra de orfebrería, que este cilúrnigo guarda como oro en paño y sigue poniendo a buen volumen muchas mañanas, mientras cocina, 42 años después de comprarlo en Paradiso.

Leer la crónica italiana sobre nuestro grupo maldito no deja de suscitar orgullo: «Un disco que los amantes del progresivo más sinfónico y lujurioso adorarán. Los Crack provienen de Gijón, en la parte septentrional de la Península Ibérica, y su único álbum, titulado 'Si todo hiciera Crack', es una de las joyas del rock progresivo. Siete canciones con continuos cambios de tempo y grandes interacciones entre teclado, guitarra y flauta. El canto en lengua materna añade personalidad a una música con fuertes influencias mediterráneas no lejanas de aquellas de los PFM. Tampoco faltan ecos de los omnipresentes Genesis y exhibiciones de flauta dignas de Jethro Tull. Hay que destacar la combinación ganadora de 'Descenso en el Mahëllstrong' y de la mini suite 'Marchando una del Cid', dos auténticas perlas del progresivo con todos los elementos que harán perder la cabeza a los más apasionados».

El enlace llega a través de Alberto Fontaneda, letrista del grupo, quien confiesa su sorpresa: «...Y cuando me pongo a leer y veo que aparecemos nosotros, pues nada, que alucino y hasta me pongo nervioso. En fin, que después de 42 años se reconozca aquel trabajo me resulta alucinante. Aquí en España, sin embargo, poco se han acordado de nosotros...».

Fontaneda escribe estas líneas desde San Juan, donde reside. A pocos kilómetros, en Agost, también Alicante, vivía discretamente su retiro dorado Ken Hensley, colíder de Uriah Heep, banda setentera que vendió más de 40 millones de discos. Hensley se había casado con una española, Mónica, y tenían un bar que era un 'templo' del grupo británico. Al fallecer en noviembre, tuviste un doble disgusto: la muerte del gran Hensley, al que sueles ver en 'Youtube', y la revelación de haber estado unas cuantas veces en Alicante a escasa distancia del bar donde podrías haberlo visitado.

Lo del líder de Uriah Heep no tiene ya remedio. Ahora toca proyectar una visita a San Juan, con salvoconducto barbonil, para verte con Fontaneda y rendirle, de playu a playu, ese homenaje que Gijón le debe todavía a nuestra banda más internacional.