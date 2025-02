Nuevos espacios culturales

Comenta Compartir

Gijón siempre ha sido una ciudad con bastantes -nunca suficientes, ciertamente- espacios culturales. Y el pasado fin de semana, glorioso en cuanto a meteorología, descubrí ... uno nuevo de reciente creación. Me explico, y cuento mi vida una vez más, cosa ahora tan de moda, aunque en mi caso gratis. Antes de empezar la jornada leo 'mi periódico', no tengo acciones, aclaro, pero sí una querencia hacia él fuera de lo corriente. Lo dije ya varias veces: «Lo que no se publica en EL COMERCIO no existe», que decía mi padre. Eran otros tiempos, lo sé y hasta acepto que se me diga que estoy 'demodé'. Continúo: no suelo leer los anuncios más que de soslayo, pero me llamó la atención uno que me hablaba de un nuevo espacio cultural al servicio de los ciudadanos de Gijón. ¿Dónde? En un hotel, en el Abba. Me llamó la atención porque los parroquianos difícilmente nos vamos a alojar en un establecimiento de dicha entidad, en todo caso, sería una excepcionalidad hacerlo; y pese a ello la oferta cultural era para Gijón, para disfrute de todos. Mi curiosidad periodística no se ha extinguido con la edad y allí me dirigí. ¡Sorpresa! Una sala de exposiciones, con una muestra ya montada, en un espacio con una iluminación fuera de lo corriente que daba prestancia y permitía disfrutar de esa primera exposición de luz y color que el alicantino Javier Vicedo, artista conocido como 'Xavi-la vida' (esa es su firma) trajo hasta Gijón. El espacio cultural lleva por nombre El Muro, y quiere -es- una continuidad de nuestro Muro de San Lorenzo. La exposición se divide en tres partes: serie orgánica, dinámica e infinita. ¿Qué resaltar de la misma? Sin duda un colorido alicantino que habla por sí mismo de luz, de matices, de ideas artísticas que, en primer lugar, agradan, diría que levantan el ánimo y que luego invitan a la reflexión al análisis de las formas, cada una con un significado y todas encaminadas a enriquecer al contemplador. Pero todo no termina ahí, previo a la sala de exposiciones se atraviesa un hall cuyo diseño es otro guiño a la ciudad de Gijón (el espacio cultural El Muro ya lo es) con una réplica al 'Elogio del Horizonte' que envuelve, de la misma manera que el original, como si de un abrazo se tratase. Créanme, merece la pena visitar este espacio cultural que se completará con otras actividades de igual interés: presentaciones de libros, lecturas poéticas, esculturas... Bienvenidas a Gijón estas actividades. Se me olvidaba lo principal: no hay horario de visita, cualquiera es bueno para acercarse a este espacio muy, muy cultural. Y estoy segura que el éxito está garantizado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión