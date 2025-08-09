El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ballenas

Nuria Villemur

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

Al final de la Segunda Guerra Mundial, una ballena, exhausta y enferma, embarrancó en una playa alemana y la gente acudió allí a contemplarla. Lo ... cuenta Tabucchi en 'La Dama de Porto Pim', como un día alguien cogió un cuchillo y cortó un trozo de su carne y se la llevó a casa. El resto de los vecinos, que también tenían hambre, hicieron lo mismo, a pesar de que la ballena continuó con vida durante varios días. Nunca la olvidé, abandonada y despiezada en silencio por el hambre de una guerra.

