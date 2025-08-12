El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

Al final de la segunda guerra mundial, una ballena, exhausta y enferma, embarrancó en una playa alemana y la gente, que tenía hambre, acudió allí ... a contemplarla. Lo cuenta Tabucchi en 'La Dama de Porto Pim', y como un día alguien cogió un cuchillo y cortó un trozo de su carne y se la llevó a casa. El resto de los vecinos hicieron lo mismo, a pesar de que la ballena continuó con vida durante varios días. Nunca olvidé esa ballena abandonada y despiezada en silencio por el hambre de una guerra.

