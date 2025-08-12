Al final de la segunda guerra mundial, una ballena, exhausta y enferma, embarrancó en una playa alemana y la gente, que tenía hambre, acudió allí ... a contemplarla. Lo cuenta Tabucchi en 'La Dama de Porto Pim', y como un día alguien cogió un cuchillo y cortó un trozo de su carne y se la llevó a casa. El resto de los vecinos hicieron lo mismo, a pesar de que la ballena continuó con vida durante varios días. Nunca olvidé esa ballena abandonada y despiezada en silencio por el hambre de una guerra.

Ahora, me encuentro con otra, llamada 'La ballena más solitaria del mundo', tal vez es un híbrido de ballena azul y rorcual. La descubrí en el libro 'Mapa de soledades', de Juan Gómez Bárcena. Su peculiaridad es que emite su canto en una frecuencia de 52 hercios, demasiado alta para que sus congéneres puedan escucharla. Lleva 35 años vagando por el Pacífico buscando a alguien como ella. Es muda sin saberlo o son sordas las demás. Añado aquí que puede que esta sea la causa por la que algunas personas tampoco nos entendemos, emitimos en distintas frecuencias.

Por las muchas casualidades que acechan mi vida, estaba yo pensando en ballenas extraordinarias cuando, leyendo la prensa, me encuentro con una noticia sobre un lugar llamado Costa de las ballenas, en Cee, A Coruña, y resulta que este lugar era el más importante de España donde se cazaban y procesaban hace ya bastantes años. La última ballena fue un rorcual común en 1985. A siete kilómetros, en Caneliñas, se encuentran los restos de una factoría ballenera, la última de Europa.

Desde esta 'vila das Baleas' regreso a Gijón y a su particular historia de otra ballena – esta medía 24 metros y pesaba unas 60 toneladas– que apareció en la playa, en la zona del Piles, en la que antes se llamaba playa de la Salmoriera. De esto hace más de un siglo. La encontraron ya medio muerta en alta mar y la remolcaron hasta aquí. Como en el relato de Tabucchi, los habitantes de la ciudad acudieron a contemplarla, y el éxito de la ballena fue tan grande que se convirtió en un lugar de romería.

Los de aquí aún usamos la expresión ¡vete a ver la ballena!, que viene de entonces, y que quiere decir ¡déjame en paz!, quizá porque llegar hasta donde estaba varada era entonces un largo paseo.

¡Qué fácil es soñar, humanizar ballenas, imaginar océanos…! Esa ballena solitaria, la ballena 52 hercios, puede que por azar se cruce con otra tan especial como ella y que en el silencio de sus cantos se reconozcan.