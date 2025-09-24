Despertarse antes de tiempo y no volver a dormirse es una lata, pero tienes tiempo infinito para dejarte ir, para inventar o para reflexionar sobre ... lo más absurdo o sobre lo más importante. Así que yo sin decidirlo empecé a pensar en un paraguas olvidado que tenía que recuperar, y a partir de este en todos los paraguas que había perdido a lo largo de mi vida, y a pensar en la similitud entre las historias de mis paraguas y el transcurso del tiempo, la casualidad y la memoria.

El primero entre los que no he perdido es un paraguas color avellana con un gran mango de bambú. Fue muy caro y comprado en un día de lluvia imprevista en un viaje a San Sebastián, en otra vida que ya no tengo. Me recuerda días felices pasados que nunca volverán. Ahora, apenas lo uso, es demasiado grande y temo perderlo. Pero me gusta verlo en el paragüero cuando salgo de casa, es como si dijera sigo aquí no te preocupes. Junto a él hay otros antiguos, uno enorme de campo de golf, que no creo que sea el de mis fotos de novia que era similar, porque sí, aquel día llovió.

Recuerdo otro que fue un regalo, también marrón con algo azul, era bonito y se abría de inmediato con un runrún al rozar su tela gruesa que aún recuerdo. Este lo perdí en un cine, en la proyección de 'Zorba el griego' en una pequeña sala, y que, por motivos que no vienen al caso, tuve que abandonar con cierta urgencia una vez finalizada la película, y allí se quedó, solitario en mi sillón. Seguro que ahora va de la mano de una nueva dueña que lo paseará en los días de lluvia, habiéndome robado sin duda un trocito de mi vida.

El último de los que voy a contar aquí es otro con mango de caramelo de naranja. Lo dejé en la consulta de un amigo médico, tan amable que no me atreví a reclamarle el paraguas el día que lo olvidé para no molestarle. Llevará en el paragüero todo el verano, esperando que alguien lo rescate. Pero este igual vuelve a casa, tal vez cuando rompa la escayola y el mundo vuelva a ordenarse.

Me doy cuenta ahora de que la mayoría de mis paraguas han sido de colores tostados y pienso en el otoño que acaba de comenzar, en las hojas matizadas de ocres y en esas telas que sobre mi cabeza me protegerán de la lluvia y, tal vez, de las inclemencias de la vida.