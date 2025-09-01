Comenta Compartir

Muchos recuerdos se despiertan con un aroma o un sonido que nos golpea suavemente. Son pequeñas emociones que sentimos de improviso y que nos trasladan ... a otro lugar, a otro tiempo. El chasquido de la grava del camino a casa cuando corríamos porque era tarde y teníamos miedo. Los cantos de las cigarras en los atardeceres de verano en el campo y el chirriar de los grillos en las pomaradas. La algarabía de los pájaros en primavera. Los gritos de las gaviotas al amanecer. El sonido del agua de las mangueras que riega los parques en verano al golpear el suelo de tierra unido al olor del césped mojado. Las hojas secas que crujen al pisarlas en otoño. El crepitar del fuego en la chimenea. El sonido de las olas en los acantilados o al romper sobre la arena. El ruido de la resaca arrastrando las piedras. Las sirenas de los barcos al entrar en puerto y de nuevo las gaviotas alborotando. El murmullo de la muchedumbre por las calles o en las terrazas, banda sonora cotidiana. Las campanadas de las iglesias que anuncian siempre algo. Las sirenas de las ambulancias que nos ponen la piel de gallina. Y la música, la reina de los sonidos, en todas sus infinitas posibilidades.

Olores de salsas y de frutas, de pan tostado o recién hecho, de manzanas asadas, de pan mojado en café con leche, de colonias antiguas de otras vidas, de libros nuevos, de castañas asadas en los puestos callejeros, de lluvia recién caída, de aire marino, de pescadería, de establo que están limpiando, de paja muy seca, de eucalipto y el invierno, de jazmines y de azahar, de rosas de aquel matorral, de mandarinas y está llegando la navidad, de sopa de pollo y hogar, de olores de bizcochos de limón y de bollos traídos desde lejos, huele a un país o a un bosque, a una casa al entrar o al abrir un armario. Huele a otra vida que tuve, a pastilla de jabón. A chicle de fresa. Aquí solo existen sensaciones evocadoras, que podemos convertir en imágenes o dejarlas en emociones que te remueven, que te despiertan o te transportan, que te traen y que te llevan a lugares no controlados, a paisajes infantiles, a sueños perdidos, a momentos olvidados y de pronto recuperados, que te dejan paralizada, atravesada por un rayo de luz.

