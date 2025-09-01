El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pequeñas emociones

Nuria Villemur

Nuria Villemur

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

Muchos recuerdos se despiertan con un aroma o un sonido que nos golpea suavemente. Son pequeñas emociones que sentimos de improviso y que nos trasladan ... a otro lugar, a otro tiempo. El chasquido de la grava del camino a casa cuando corríamos porque era tarde y teníamos miedo. Los cantos de las cigarras en los atardeceres de verano en el campo y el chirriar de los grillos en las pomaradas. La algarabía de los pájaros en primavera. Los gritos de las gaviotas al amanecer. El sonido del agua de las mangueras que riega los parques en verano al golpear el suelo de tierra unido al olor del césped mojado. Las hojas secas que crujen al pisarlas en otoño. El crepitar del fuego en la chimenea. El sonido de las olas en los acantilados o al romper sobre la arena. El ruido de la resaca arrastrando las piedras. Las sirenas de los barcos al entrar en puerto y de nuevo las gaviotas alborotando. El murmullo de la muchedumbre por las calles o en las terrazas, banda sonora cotidiana. Las campanadas de las iglesias que anuncian siempre algo. Las sirenas de las ambulancias que nos ponen la piel de gallina. Y la música, la reina de los sonidos, en todas sus infinitas posibilidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan un posible caso de intoxicación alimentaria múltiple en las fiestas de Avilés
  2. 2 Boda por todo lo alto de Corín Castro, nieta de Corín Tellado
  3. 3 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  4. 4

    Sierra, adiós a la boutique que mejor ha vestido a los gijoneses
  5. 5

    Más de 40.000 asturianos toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  7. 7

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  8. 8 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  9. 9 Encuentran al hombre de 82 años al que se buscaba en Alevia, en Peñamellera Baja
  10. 10 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pequeñas emociones