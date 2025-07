Una postal desde...

Escribir una postal es una declaración de amor. A los amigos, a la familia, a la novia..., también a los sueños que aún algunos mantienen. ... Escribí varias postales desde Nápoles hace aproximadamente un mes y creo que ninguna de ellas ha llegado a su destino. Me las imagino voladoras entre nubes azules y bandadas de pájaros, entre vendavales o sobre la arena de una playa como restos de un naufragio. Me las imagino marchitas o intactas, según el día.

Pienso que no llegarán jamás o que cuando lo hagan será tarde, o tal vez sea cierto que ya más adelante habrá tiempo. Iban con sello de saliva y letras de tinta, palabras amables encerradas en una pequeña caja que todo el mundo puede abrir. Quizá por eso tardan tanto, se detienen ante otros ojos y se quedan para acompañar a los solitarios y luego siguen su destino. Esa postal que viaja desnuda mostrando bellos paisajes a quien quiera contemplarlos. Creada con un haz y un envés como la hoja de un árbol que caerá en otoño plena de olvido y de pasado. Hoja de papel y tal vez también hoja de la vida de quien la escribe ya que recoge un momento que no desea olvidar.

Escribir una postal es una declaración de amor a un mundo perdido que no volverá. Ya no hay buzones en las ciudades, casi han desaparecido. Encontrar uno es una dificultad a veces imposible de salvar, y esas tarjetas vuelven a casa en los bolsillos como deseos insatisfechos que quedan en buenas intenciones y solamente en eso. Ya habrá tiempo dicen algunos…, habrá tiempo para otras palabras expresadas de otra manera, sí, seguramente lo habrá, pero no será lo mismo. Aquí en Gijón quedan esos bellos leones, guardianes de postales, que espero que nadie se atreva a destruir o a cerrar sus bocas siempre hambrientas. Desde Nápoles, con amor, ¡muchos besos!