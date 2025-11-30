Un nuevo corazón para Asturias

El año pasado afirmaba en estas mismas páginas que la variante de Pajares, el gran icono de la obra pública española, era mucho más que ... una proeza de la ingeniería y de la técnica. Lo que para el conjunto del país es la demostración de que, como sociedad, podemos enfrentar con éxito los mayores desafíos, para Asturias representa además un nuevo corazón ferroviario desde el que bombear actividad, igualdad de oportunidades y un palpitante futuro.

Sin duda, el gran valor de Pajares es haber desbloqueado las arterias del Principado y haberle insuflado vida. Mejorar la movilidad de las personas y de las mercancías como lo ha hecho esta infraestructura se traduce inevitablemente en crecimiento y en un progreso económico y social que, en este caso, es radicalmente sostenible desde el punto de vista medioambiental.

Las estadísticas del corredor Madrid-Asturias son alentadoras. En el caso de los viajeros, la comparación entre el antes y el después de la puesta en servicio de la variante muestra un incremento espectacular, que se ha visto facilitado por la entrada en funcionamiento de los nuevos servicios AVE y AVLO.

Si del 30 de noviembre de 2022 al 15 de noviembre de 2023 el número de viajeros apenas llegaba a los 745.000 (744.948 para ser exactos), entre el 30 de noviembre de 2024 y el 15 de noviembre de este año la cifra se ha duplicado, hasta alcanzar 1.582.559 viajeros.

Las plazas ofertadas han experimentado un avance similar. De las 801.765 del año anterior a la inauguración hemos pasado a 1.639.298 en el último año, más del doble. La ocupación, que ya de por sí era muy elevada y rozaba el 93%, también ha crecido hasta superar el 96,5% en las 3.892 circulaciones efectuadas, 1.100 más que antes de la apertura. Nunca estuvo tan justificado un aumento de la oferta cuando la disponibilidad de trenes lo permita.

El análisis de las relaciones de ida y vuelta pormenoriza este gran impulso a la movilidad. El crecimiento en la Madrid-Oviedo fue del 180%; en la Madrid-Gijón del 158%; en la León-Oviedo del 236%; y en la León-Gijón del 235%. Los datos confirman que una infraestructura que mejora realmente la movilidad y acorta el tiempo de viaje multiplica los intercambios sociales, económicos y culturales.

Otro tanto podría decirse de las mercancías, donde el crecimiento cercano al 30% en el número de circulaciones es muy significativo. Este año habrán usado la variante cerca de 4.700 trenes en composiciones de mayor longitud y carga, que habrán transportado en torno a 3,2 millones de toneladas. El tráfico ferroviario de mercancías ha sido el gran talón de Aquiles en el objetivo de reducir nuestra huella de carbono. Pajares demuestra que elevar significativamente su cuota modal para aproximarnos a la media europea de aquí a 2030 no es una quimera.

De hecho, estamos impulsando como nunca la movilidad sostenible de las mercancías en nuestro país y, en esta apuesta, la variante de Pajares constituye la llave maestra de la intermodalidad tren-barco en el flanco asturiano del norte peninsular.

He dicho en alguna ocasión que la variante es la obra más importante del Corredor del Atlántico y que su potencialidad justifica cada céntimo de los 4.000 millones de euros invertidos en su construcción.

Pues esta notable inversión es el soporte de los más de 130 millones de euros en actuaciones de mejora de los puertos de Gijón y Avilés que hemos previsto hasta 2029. Con ellas, perseguimos insuflar un trasiego creciente y sostenido de trenes por los túneles de Pajares con destino a cualquier puerto del mundo.

Para eso los concebimos. Para salvar la complicada geografía cantábrica con un paso eficiente por el que poder circular bienes y personas en tren dentro de nuestro país, hacia el resto de Europa y hacia el resto del mundo.

Asturias es la gran beneficiada y lo será aún más a medida que se completen otros trabajos, como la duplicación del tramo Valladolid-León, la doble vía en ancho mixto del León-La Robla, la renovación del Pola de Lena-Oviedo y la mejora de las Cercanías del Principado. El nuevo corazón ferroviario de Asturias late con fuerza en su segundo aniversario.