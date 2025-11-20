El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fascinante noir rural

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Prodigiosa ópera prima de un autor que ha impactado con ella en la Semana de la Crítica de Cannes y lo hace en el espectador ... común que la ve fascinado desde las inquietantes imágenes iniciales hasta la última, perturbadora y liberadora a la vez. Bresser filma con minuciosa elegancia un thriller noir rural único, contado no desde el ritmo narrativo de nuestra cultura urbana y actual, sino desde el 'tempo' del mundo campesino terminal en que sitúa la acción: el misterio de un crimen atroz y jugando a velar lo que desvela. La soledad devastadora de un mundo que muere y el monstruo universal que encierra la complejidad humana están encarnados en la mirada y la actuación de Gerrit Knobbe, actor no profesional, un paisano real de la comunidad donde está rodada y digno merecedor de un premio a la mejor interpretación masculina.

