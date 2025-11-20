Fascinante noir rural

Comenta Compartir

Prodigiosa ópera prima de un autor que ha impactado con ella en la Semana de la Crítica de Cannes y lo hace en el espectador ... común que la ve fascinado desde las inquietantes imágenes iniciales hasta la última, perturbadora y liberadora a la vez. Bresser filma con minuciosa elegancia un thriller noir rural único, contado no desde el ritmo narrativo de nuestra cultura urbana y actual, sino desde el 'tempo' del mundo campesino terminal en que sitúa la acción: el misterio de un crimen atroz y jugando a velar lo que desvela. La soledad devastadora de un mundo que muere y el monstruo universal que encierra la complejidad humana están encarnados en la mirada y la actuación de Gerrit Knobbe, actor no profesional, un paisano real de la comunidad donde está rodada y digno merecedor de un premio a la mejor interpretación masculina.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión