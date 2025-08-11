Absentismo: lastre del Norte

El absentismo laboral en el País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia se ha convertido en un problema estructural que amenaza la competitividad y la cohesión ... social de estas comunidades. Según los últimos datos, las tasas superan el 8% en algunos sectores, por encima de la media nacional, situada en el 7%. Esto significa miles de jornadas perdidas cada año, con un coste económico estimado de cientos de millones de euros y un impacto directo en la productividad.

Las causas son complejas. Una parte responde a problemas de salud reales, en especial vinculados a enfermedades crónicas y envejecimiento de la población activa.

Pero otra parte –no desdeñable– obedece a una cultura laboral permisiva y a un sistema que, en ocasiones, no diferencia con claridad entre el derecho legítimo a la baja y un uso abusivo del mismo.

El absentismo crónico no solo deteriora las cuentas de las empresas; también sobrecarga al resto de trabajadores, dificulta la prestación de servicios públicos y erosiona la imagen de nuestros mercados laborales. En un contexto en el que las regiones del Norte ya afrontan retos como el declive demográfico y la transición industrial, esta sangría de horas laborales es insostenible.

La solución exige una estrategia integral: mejorar la prevención y la salud laboral, reforzar los mecanismos de control de las bajas, incentivar la reincorporación temprana y, sobre todo, fomentar una cultura de corresponsabilidad entre empresas y trabajadores. La tecnología puede ser una aliada, permitiendo mayor flexibilidad y

adaptaciones que reduzcan el absentismo sin penalizar derechos.

Si no abordamos este problema de forma decidida, el absentismo seguirá siendo un lastre silencioso, restando fuerza a la recuperación económica y alejándonos de la competitividad que el norte de España necesita para prosperar en el nuevo ciclo económico.