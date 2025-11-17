El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Debate sobre energía nuclear

Si España aspira a una transición energética eficaz y sostenible debe formar parte de la conversación y no quedar relegada por prejuicios ideológicos

Pablo Coto Millán

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

España necesita, con urgencia, un debate serio, técnico y despojado de prejuicios sobre la energía nuclear. Durante demasiado tiempo, la discusión pública se ha visto ... contaminada por intereses partidistas, temores heredados del pasado y una visión simplificada de lo que implica la transición energética. Sin embargo, en el contexto actual –marcado por la inestabilidad geopolítica, la necesidad de reducir emisiones y la creciente dependencia de combustibles fósiles importados– resulta irresponsable eludir una reflexión profunda y rigurosa sobre el papel que la energía nuclear puede desempeñar en nuestro futuro.

