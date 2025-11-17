Debate sobre energía nuclear

España necesita, con urgencia, un debate serio, técnico y despojado de prejuicios sobre la energía nuclear. Durante demasiado tiempo, la discusión pública se ha visto ... contaminada por intereses partidistas, temores heredados del pasado y una visión simplificada de lo que implica la transición energética. Sin embargo, en el contexto actual –marcado por la inestabilidad geopolítica, la necesidad de reducir emisiones y la creciente dependencia de combustibles fósiles importados– resulta irresponsable eludir una reflexión profunda y rigurosa sobre el papel que la energía nuclear puede desempeñar en nuestro futuro.

Hoy, la nuclear sigue proporcionando alrededor del 20% de la electricidad que consumimos, y lo hace de forma continua, estable y sin emisiones de CO2. Esta firmeza la convierte en un aliado imprescindible de las energías renovables, cuya producción depende del viento y del sol. Sin un respaldo gestionable, el sistema corre el riesgo de sufrir tensiones, encarecimientos o, en el peor de los casos, problemas de suministro. Muchos países europeos —incluidos Francia, Finlandia o Suecia— están extendiendo la vida de sus centrales o construyendo nuevas unidades. España, en cambio, parece dispuesta a renunciar a una fuente fiable sin disponer todavía de alternativas plenamente operativas.

La prolongación de la vida útil del parque nuclear español permitiría encarar la transición con mayor seguridad y menor coste, al tiempo que facilitaría el despliegue de tecnologías esenciales como el almacenamiento energético o el hidrógeno verde. No se trata de oponer renovables y nuclear, sino de integrarlas en una planificación coherente que garantice estabilidad y competitividad.

Por ello, es imprescindible que los partidos políticos abandonen la retórica simplista y promuevan un debate serio. Si España aspira a una transición energética eficaz y sostenible, la energía nuclear debe formar parte de la conversación y no quedar relegada por prejuicios ideológicos.