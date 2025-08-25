El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

España arde, Soria guarda

En este carnaval de negligencia y codicia, Soria surge como reliquia de sensatez perdida; el monte es altar, pan y decoro y no juguete de especuladores

Pablo Coto Millán

Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00

España, reino del humo y la verborrea inflamable, se entrega cada verano a su gran ópera de ceniza: pinares que crujen como muelas de viejos ... codiciosos, montes que se achicharran mientras políticos derraman lágrimas de mercurio y helicópteros giran como trompos inútiles sobre el desastre. En este carnaval de negligencia y codicia, Soria surge como reliquia de sensatez perdida, donde el monte es altar, pan y decoro, y no juguete de especuladores ni excusa para el lucro más ruin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  3. 3 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  4. 4 Las puntuaciones de Manuel Rosety a los jugadores del Sporting de Gijón frente al Ceuta
  5. 5 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  6. 6 El Sporting vuelve a ganar al estilo Garitano
  7. 7 Sesión de pulpo, exhibición de coches clásicos y chocolatada
  8. 8

    Los otros vigilantes de las playas asturianas
  9. 9 El descenso del Nalón ya tiene ganador
  10. 10 El Real Madrid ya está en Oviedo para enfrentarse esta noche al conjunto azul

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio España arde, Soria guarda