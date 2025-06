Ídolos con pies de barro al borde del histrionismo

Comenta Compartir

Ser o no ser... ¿El Gobierno una empresa común o el capricho de dos voluntades desmedidas? He ahí la cuestión. Lo que hemos presenciado entre ... Trump y Musk no es una disputa ideológica ni un debate sobre el bien público, sino una tragicomedia de ambiciones desbordadas que mancilla el noble arte de gobernar.

Uno, que se dice presidente, propone un plan fiscal 'grande y hermoso' que es, en realidad, un monumento al despilfarro bélico y a la desprotección social. El otro, millonario de verbo suelto y dedo fácil, clama ser el hacedor de victorias electorales y pretende erigirse en conciencia moral del déficit desde la cúpula de sus satélites. Ambos, al final, son reflejo de una política desprovista de virtud, convertida en duelo de egos e insultos. Que un mandatario amenace con retirar subsidios como si fueran de su propiedad, y que un industrial responda con insinuaciones dignas del libelo y no del informe técnico, revela la degradación del espacio público. El Tesoro no es herencia de sangre, ni el poder se legitima con seguidores en red social alguna. El uno presume de salvar miles de millones en semanas, el otro de sostener un país con donaciones y algoritmos. Pero ni el ahorro improvisado ni el ingenio especulativo suplen la deliberación sensata ni la justicia distributiva. Liderar no es mandar ni tuitear; es servir. Quien presume de salvar presupuestos y quien vende leyes como si fueran pasteles de feria no ha entendido que el liderazgo exige mesura, deliberación, virtud cívica y una mínima noción de vergüenza institucional. En esta escena, la política se ha disfrazado de espectáculo, y el interés general yace fuera del escenario. Como ciudadanos, debemos alzar los brazos y la pluma contra este desvarío disfrazado de poder.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión