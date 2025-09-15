El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Occidente en carne viva

El dilema es simple y brutal: o despierta y asume su papel como sujeto político real, o se resigna a ser coro trágico en la ópera de otros

Pablo Coto Millán

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

La Unión Europea nació como el bálsamo que cerraría las heridas abiertas por dos guerras mundiales. Se prometió una casa común donde la razón, el ... humanismo y los derechos humanos serían los cimientos de la prosperidad. Hoy, sin embargo, ese palacio parece más bien una tienda de campaña azotada por vientos huracanados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  2. 2 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  3. 3

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  4. 4

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  5. 5 «Si vienes de fuera, Suiza es ridículamente caro»
  6. 6

    «Decidir salir de Gaza fue lo más difícil de nuestras vidas»
  7. 7 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  8. 8

    La peor sequía en décadas abrasa los pastos de Asturias y tensiona a los ganaderos con costes añadidos
  9. 9 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  10. 10 «Para Canal, Gijón era lo más importante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Occidente en carne viva