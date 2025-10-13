El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Paz, Nobel y veritá

La líder venezolana es símbolo de la resistencia cívica, pero resulta imposible ignorar el reciente plan de paz de Donald Trump

Pablo Coto Millán

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En un tiempo en que la verdad parece esconderse entre los pliegues del poder, la reciente concesión del Premio Nobel de la Paz a María ... Corina encarna un soplo de esperanza, dignidad y coraje democrático. La líder venezolana, símbolo de la resistencia cívica frente al régimen de Nicolás Maduro, ha hecho de la transparencia electoral su bandera. Su reclamo de mostrar las actas que el poder oculta, no es solo un gesto político, sino una afirmación ética: sin verdad no hay paz duradera ni justicia posible. Su reconocimiento internacional confirma que la valentía moral sigue teniendo lugar en la escena de los pueblos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  3. 3 Fallece Alejandro Sierra, histórico propietario de la camisería Sierra de Gijón
  4. 4 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  5. 5 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  6. 6

    El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo
  7. 7 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  8. 8 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  9. 9 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  10. 10 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Paz, Nobel y veritá