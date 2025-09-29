Stiglitz: economía y justicia

El nombramiento de Joseph E. Stiglitz como Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) constituye un reconocimiento a la obra de uno ... de los economistas más influyentes y comprometidos del último medio siglo. Galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2001, junto con George Akerlof y Michael Spence, Stiglitz revolucionó la disciplina al demostrar cómo la información imperfecta y asimétrica altera radicalmente el funcionamiento de los mercados.

Sus investigaciones sobre selección adversa y riesgo moral revelaron que los mercados financieros, de seguros o de crédito no operan bajo las condiciones de eficiencia que la teoría neoclásica asumía. Este hallazgo abrió un campo fértil en la teoría de la información y tuvo repercusiones directas en el diseño de políticas públicas, legitimando el papel del Estado para corregir fallos de mercado, garantizar estabilidad y promover una mayor equidad.

Stiglitz no se ha limitado al ámbito académico. Como economista jefe del Banco Mundial y presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton, ejerció una influencia decisiva en debates sobre desarrollo económico, políticas fiscales y regulación internacional. Sin embargo, sus diferencias con las políticas del Fondo Monetario Internacional y su crítica al llamado «Consenso de Washington» lo situaron como una voz disidente en defensa de un modelo de globalización más preocupado por los objetivos de desarrollo sostenible, como la pobreza, el medio ambiente. En definitiva un modelo inclusivo y justo.

El doctorado honoris causa otorgado por la UIMP no solo premia la brillantez teórica de Stiglitz, sino también su compromiso ético y político. Su figura encarna la convicción de que la Economía, lejos de ser una ciencia neutral, debe ponerse al servicio de la sociedad y contribuir a construir un futuro más equitativo y sostenible.