El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
La cuadratura del círculo

Stiglitz: economía y justicia

Su figura encarna la convicción de que la Economía debe ponerse al servicio de la sociedad

Pablo Coto Millán

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

El nombramiento de Joseph E. Stiglitz como Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) constituye un reconocimiento a la obra de uno ... de los economistas más influyentes y comprometidos del último medio siglo. Galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2001, junto con George Akerlof y Michael Spence, Stiglitz revolucionó la disciplina al demostrar cómo la información imperfecta y asimétrica altera radicalmente el funcionamiento de los mercados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  2. 2

    De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo
  3. 3 Sporting de Gijón 3-4 Albacete | Ridículo espantoso en El Molinón
  4. 4 El Sporting de Gijón - Albacete estuvo diez minutos parado por la atención médica a dos aficionados
  5. 5 Muere una mujer en Granda, en Gijón, golpeada por el portón de su propia casa
  6. 6 Fallece Puri Citoula, una de las pioneras del fotoperiodismo asturiano
  7. 7

    El Estado tendrá que pagar 674 millones en descuentos si mantiene el peaje del Huerna
  8. 8

    Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo de Gijón: «El próximo verano se podrá disfrutar de la playa verde de El Rinconín»
  9. 9 El Valencia-Real Oviedo, en riesgo por la alerta roja por lluvias torrenciales
  10. 10 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Stiglitz: economía y justicia