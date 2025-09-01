El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Suertes de pinos sorianas

Es un sistema que reparte entre los vecinos el aprovechamiento de la madera de los pinares comunales

Pablo Coto Millán

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

En estos tiempos en que el fuego arrasa montes y aldeas de media España, Soria se mantiene como un oasis verde. No es cuestión de ... azar ni milagro, sino de una fórmula con siglos de uso que tiene la denominación siguiente: «Las suertes de pinos». Es un sistema, nacido en la Edad Media bajo privilegios reales y afianzado por ordenanzas municipales, que reparte entre los vecinos el aprovechamiento de la madera de los pinares comunales. Lo que en teoría económica denominamos asignación de derechos de propiedad ante la tragedia de los bienes comunes que no son cuidados. La mecánica es sencilla y eficaz. El monte se divide en lotes o suertes iguales que se sortean entre los beneficiarios, vecinos con arraigo en la localidad. Antes, el reparto se hacía en madera; ahora, en la mayoría de casos, se vende y el dinero se distribuye. El padrón lo controla el ayuntamiento, que vela por que el beneficio quede en la comunidad.

Suertes de pinos sorianas