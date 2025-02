Un Parlamento barato

Comenta Compartir

Los grupos parlamentarios abordan la reforma del Reglamento de la Junta General del Principado porque según su criterio ha quedado desfasado y no responde a las características de la actual Cámara. Al parecer tienen muy presente los problemas que hay en el grupo de Foro ... Asturias, con dos diputados que no tienen ninguna relación; uno responde a las directrices de la dirección del partido y el otro a lo que piensa el sector crítico (Cascos). Me parece un método erróneo fijarse en lo concreto para crear una norma de carácter general. Si toman al grupo de Foro como referencia, probablemente hagan una norma que sólo tenga dos años de vigencia, porque en la próxima legislatura es muy probable que no se dé la circunstancia de encontrarnos con un grupo binario con sus componentes enfrentados. En cuanto a Foro, a saber qué relación tendrá entonces con la Cámara. En cualquier caso para tratar los disensos, sean en grupos minoritarios o mayoritarios, hay una pauta muy fácil de aplicar: si el partido expulsa a uno o varios diputados deben abandonar el grupo parlamentario e ir a formar parte del Grupo Mixto. La casuística es amplia (Rita Barberá, Gómez de la Serna). En doce parlamentos autonómicos se creó la figura del diputado no adscrito para afrontar los casos de transfuguismo.

En el grupo de trabajo creado para la reforma del reglamento están muy preocupados por el Grupo Mixto. Temen que sea ingobernable. En principio hay que poner punto final a un precepto absurdo: si hay varios partidos en el Grupo Mixto la portavocía debe ser rotatoria. Cómo va a hablar un diputado en nombre de miembros de otra formación. Va en contra de los principios del sistema democrático de representación. El Grupo Mixto es un grupo flexible, en el que pueden recalar desde partidos muy minoritarios hasta diputados expulsados de sus grupos de origen. A nadie se le puede quitar la voz, porque cada uno de ellos tiene tras de sí a miles de ciudadanos, aunque les duela a los aparatos partidarios. Puede haber en su seno dos, tres, cuatro, cinco o más portavoces, que se repartirán el tiempo de intervención del grupo entre ellos. El Grupo Mixto se gobierna solo. Deberían pensar en un sistema que nos ahorrara dinero a los ciudadanos. Que partidos con dos diputados formen grupo parlamentario es un exceso que nos sale muy caro a todos. Los tres partidos con dos escaños (IU, Foro y Vox) podrían formar parte del Grupo Mixto y así disminuiría el gasto en un 20%. A lo mejor tampoco hubiera habido bronca en Foro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión