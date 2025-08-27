Comenta Compartir

Si algo puede decirse de Emiliano Cascón es que fue un hombre de pueblo y del pueblo, y ambos conceptos dichos sin lo negativo que ... en ocasiones se da a esos términos, más bien al contrario. De pueblo porque nació en el pequeña localidad leonesa de Gordoncillo de la cual como tantos tuvo que emigrar a Alemania para tener una vida digna. Y a pesar de la lejanía, Emiliano era pura tierra castellana. Y del pueblo porque no tuvo dudas de qué lado había que estar, de qué tenía defender y a quiénes, lo cual le llevó a una activa militancia comunista.

Durante bastantes años fue uno de los rostros de la Sociedad Cultural Gijonesa, La Cultural. Situado tras la barra del pequeño bar, ejercía también labores de intendencia y era quien aseguraba que la puerta estuviese abierta, entre otras cosas. Desde esa frontera amiga y lugar de avituallamiento debió escuchar cientos de conferencias de los más diversos temas, visto películas y documentales variados, y los miércoles robados al calendario atendía y escuchaba versos y relatos del Kolectivo Literario Puntos Subversivos. Aunque más lo primero que lo segundo, pues la literatura no era su devoción, pero siempre compartió la música y la percepción, tanto en este caso como en otros, pues Emiliano era un hombre respetuoso. Y es que hablando en términos machadianos, fue un buen hombre o un hombre bueno que luchó por lo que consideraba era de justicia. Que la tierra te sea leve compañero.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión