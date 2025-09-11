El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Génesis de un genocidio

Pedro Antonio Curto

Pedro Antonio Curto

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:10

Uno de los actos más crueles del estado de Israel contra la población de Gaza es posiblemente uno de los más significativos, el que coloca ... en imágenes, cuál es una de las fundamentales cuestiones del conflicto en la actualidad. Son los asesinatos de gazatíes cuando estos acudían a buscar alimentos proporcionados por una agencia 'humanitaria' norteamericana. Porque así funciona la ecuación de intereses económicos de la industria militar dominante; primero se azuzan los conflictos y se hace lo posible para que entre en una fase en la que poder vender armamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  3. 3 El xatu milagro de Fontaciera
  4. 4 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  5. 5 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  6. 6

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  7. 7 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  8. 8

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  9. 9

    Fumadores y hosteleros, en pie de guerra contra el veto al tabaco en las terrazas: «Nos mata, es un recorte a las libertades»
  10. 10 Fallece Alfonso Toribio, exdecano de los Arquitectos y alma de Tribuna Ciudadana, a los 77 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Génesis de un genocidio