El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Monopolios de la violencia

Las ideas más reaccionarias pueblan el mundo, ocupan los escenarios ante unos sistemas representativos en crisis, unas democracias liberales agotadas, libertades y derechos humanos como decorados de cartón piedra...

Pedro Antonio Curto

Pedro Antonio Curto

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Comenta

No llegó a dos meses el tiempo que fue de los últimos asesinatos del franquismo a la muerte física del dictador y de los que ... ahora se cumplen el medio siglo. Fue ir de las lágrimas por quienes combatían contra un régimen totalitario, a la compulsión llorosa del rostro oficial del régimen, con sus gestos patéticos. Terminaba igual que había comenzado, de manera violenta y con el crimen como bandera, que no por casualidad cubre su simbología. Era el último de los fascismos que quedaba en Europa una vez que en Portugal la Revolución de los Claveles había fulminado al ritmo de una bella canción la dictadura del Estado Novo. Y el único que no fue derrotado, lo cual explica bastantes cosas, aún hoy, cincuenta años después.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  2. 2

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  5. 5 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  6. 6 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  7. 7 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  8. 8 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  9. 9 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  10. 10 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Monopolios de la violencia

Monopolios de la violencia