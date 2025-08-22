El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Turismofobia

Llevo más de 30 años yendo al mismo lugar, a una villa marinera de Galicia y durante este tiempo he visto cómo el fenómeno se manifiesta cada vez más nítidamente

Pedro Manuel Suárez Martínez

Pedro Manuel Suárez Martínez

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

Venía yo cavilando, de vuelta ayer a casa, sobre lo difícil que puede llegar a ser la convivencia vacacional con los vecinos habituales del lugar ... al que te desplazas esos días de asueto que te puedes permitir. Es un clásico recurrente de todos los veranos que se plasma en la llamada turismofobia, o sea, esa animadversión que experimentan los lugareños de una localidad hacia los turistas, porque sienten que estos los invaden y alteran sus costumbres y bienestar habituales, y que, a su vez, hace que los visitantes sientan que no son bien recibidos, a tenor de ciertas actitudes hostiles que perciben en aquellos.

