El alma de Llanes que iluminó Asturias

Asturias llora la pérdida de Antonio Trevín, un hombre cuya vida fue un testimonio de compromiso, humanidad y amor por su tierra. Falleció a los ... 69 años en su hogar de Llanes, tras enfrentar con valentía un cáncer que no logró apagar su espíritu luchador.

Conocí a Antonio Trevín gracias a mi gran amigo Manuel Fernández 'Lito', en una de esas conexiones que la vida teje de afecto y casualidad. Nuestra relación, aunque intermitente, se fortaleció con el paso del tiempo, especialmente en los veranos que compartíamos en mi casa de Belmonte, alrededor una fabada, berzas o arroz con leche. La comida era la excusa para reunirnos, para compartir con Trevín, 'Lito' y los y las compañeras de UGT largas sobremesas de conversaciones y debates.

Trevín era un hombre de principios inquebrantables. Sus ideas, claras y firmes, las defendía con coherencia, sin importar si estaba en mayoría o no. Su trayectoria política, larga y fructífera, no estuvo exenta de dificultades. Defender las convicciones como él lo hacía, no es un camino fácil. Sin embargo, su tolerancia, su respeto por los demás y su capacidad para entender al otro lo convirtieron en un dialogante excepcional. No tenía enemigos, no porque evitara el conflicto, sino porque sabía construir puentes. En la democracia, decía, «las razones no se imponen, se debaten y se acuerdan». Hoy sus convicciones democráticas cobran sentido en una política cada vez más polarizada.

Recuerdo sus visitas a Barcelona, ya fuera como presidente del Principado o como delegado del Gobierno. Siempre encontró el momento para vernos. Su deseo era claro: poner a Asturias por delante, tender lazos con el gobierno de la Generalitat y trabajar por el bien común.

Su pasión por la política municipal, por Llanes, era palpable. Llanes fue solo un lugar, era su causa. Como alcalde fue transformador y un pionero. Trevín puso en marcha en los años 90 ideas que hoy otros ofrecen como modernas y novedosas: un turismo sostenible y un urbanismo racional e integrador.

En sus últimos años, su amor por esa villa lo llevó a pelear por ser candidato a la alcaldía y, más tarde, a soñar con ser su alcalde, de nuevo. Algunos podrían haber visto en ello una ambición de poder, pero quienes lo conocíamos sabíamos que era amor puro por su tierra y su gente. Antonio quería ver a Llanes unida, sin divisiones, como una comunidad que avanzara junta. Aunque ese sueño no se cumplió como él esperaba, su esfuerzo fue un testimonio de su compromiso.

Hoy, al recordarlo, no puedo evitar volver a esos veranos en Belmonte, a las conversaciones y debates en mi pueblo. Antonio Trevín no era solo un político, un amigo o un vecino de Llanes. Era un hombre que vivía con pasión, que defendía sus ideas con valentía y que dejaba en cada persona que lo conocía una huella de afecto. Su legado no es solo político. Es humano y eso lo hace imborrable. Nos enseñó que se puede ser fiel a uno mismo sin dejar de tender la mano al otro, que el amor por una tierra puede mover montañas y que la vida, cuando se vive con coherencia y principios, siempre deja un recuerdo que perdura.

Gracias, Antonio, por todo lo que nos diste. Tu memoria seguirá viva en cada rincón de Llanes, en cada conversación en Belmonte y en los corazones de quienes tuvimos la enorme suerte de conocerte.