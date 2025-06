Floro, un hombre de los de verdad

Comenta Compartir

Floro, qué rabia da ver que ya no quedan muchos políticos como tú. De esos que van con la cabeza alta, con la conciencia tranquila, ... y que no se venden por un sueldo ni por un sillón cómodo. Porque vamos a decirlo claro: hay políticos que, más que cobrar, tendrían que pagar por sentarse en una silla del Ayuntamiento de Gijón. Pero tú, no. Tú honraste ese sitio. Lo llenaste de sentido.

Esto que acabas de hacer, Floro, ye como poner la guinda al pastel. El remate perfecto a una vida que muchos –y me incluyo– miramos con respeto y admiración. Porque nunca fuiste de presumir, pero todos sabíamos que ahí estabas. Honesto, trabajador, y siempre pa'lante, sin importar de qué partido era el que tenías delante, ni de dónde venía, ni si tenía más o menos. Para ti, la gente era eso: gente. Y punto. Lo que a muchos les cuesta años de postureo, a ti te salía natural. Porque tú no necesitas esforzarte en parecer buena persona: simplemente lo eres. Lo llevabas dentro, como si fuera parte de tu ADN. Seguramente no te pongan una calle con tu nombre. Ni una plaza, ni una caleya siquiera. Pero te digo una cosa: yo te voy a llevar siempre en la memoria. No por el cargo que tuviste, sino por el alma que pusiste en todo. Por cómo te volcaste con quien necesitaba una mano. Por cómo sabías estar sin hacer ruido, pero dejando huella. Floro, si hay alguien que representa de verdad lo que significa Proyecto Hombre, ese eres tú. Porque no es solo un nombre, es una forma de vivir. Y tú, amigo, viviste como un hombre de los grandes.

