Qué pereza. De levantarse en general, de asomar el morro en particular. Abres la ventana (la digital, digo, que a la otra no hay quien se asome con este frío) y te dan ganas de cerrarla. Ahí están todos, esperándote: los sospechosos habituales y los que acaban de llegar, los fundamentalistas atrincherados, los que se pelean porque tu partido ha robado más que el suyo, los que no ven más allá de su nariz o de su tuit. Empiezas así el día y se te van las vitaminas, como al zumo de naranja. Dice el politólogo Ivan Krastev que todo esto ocurre porque «asistimos a la transformación de una república de ciudadanos a una república de fans». O de hooligans borrachos.

Que no se enteren mis jefes, pero hay mañanas en las que prefiero los hidratos a la proteína. Entonces, en lugar de meterme en vena las noticias con un café solo y una loncha de fiambre de pavo, me desayuno unos cereales con un capítulo de alguna serie. O con media película. O con un programa de repostería, que nunca está de más saber distinguir entre la harina de fuerza y la normal. Ver cómo sube un bizcocho en el horno puede ser la transición perfecta para salir de las sábanas y entrar en el día. Sobre todo cuando el panorama que nos espera fuera es tedioso y desolador, tan estúpido que sólo cambia para que todo siga igual, tan predecible que nada de lo que suceda a continuación nos va a sorprender.

«Exigimos decadencia sin aburrimiento», leí en una pintada callejera. Pues eso. Que se caiga el mundo pero con estilo, que el Apocalipsis nos pille bailando, que me abraces hasta que se haga el bizcocho. Y así, rellena de mermelada y cubierta por una capa de virutas de chocolate, abriré la ventana. A pesar del frío y de la pereza.