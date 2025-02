Ahí van un par de frases, prestemos atención. «La izquierda no tiene fuste para defender a España». «Con el PP estuvo a punto de romperse ... España, con el PSOE se rompe el independentismo». Las han dicho hace poco dos políticos que parecen sostener posiciones opuestas. La segunda se debe al líder socialista catalán Miquel Iceta, y se refiere a los rifirrafes que entre las facciones independentistas provocó el proceso de investidura presidencial en Cataluña. Iceta nos dice a todos que la actuación política del PSOE está quebrando al independentismo catalán, que la pesadilla permanente está cerca de tocar a su fin. Gracias a él y a los suyos.

Ahora observemos la realidad: el independentismo ha ganado las elecciones en Cataluña, en diputados y en votos. Cataluña tiene un presidente y un Gobierno independentistas que proclaman su objetivo secesionista en la línea ya conocida: «ho tornarem a fer». A escala estatal, es el partido de Iceta el que depende de los soberanistas catalanes para mantenerse en el poder y gobernar. Es el partido de Iceta el que, en consecuencia, busca por todos los medios a su alcance no contrariar al independentismo catalán. Es el partido de Iceta el que explora las fórmulas legales para excarcelar, cuanto antes, a los delincuentes independentistas presos y del indulto hablaremos próximamente. En cuanto a las disputas en el seno del independentismo catalán, incluso Iceta sabrá que cuando, en el minuto setenta y ganando tres a cero, dos compañeros riñen por tirar un penalti esto significa cualquier cosa menos que el resultado final no esté seguro. Así que Iceta ha hecho, orondo y satisfecho, como es él, una afirmación tan absolutamente ajena a la realidad, tan ilusoria, tan sumamente ridícula, que resulta inevitable preguntarse si Iceta será completamente imbécil. Y como estoy casi seguro de que no, su babayada retórica se explica de forma muy sencilla: quien, sin ser bobo, dice tamaña bobada con intención de ser creído, a quien toma por completamente imbéciles es a sus oyentes, o sea, a nosotros.

Y, a todo esto, ¿quién es el autor de la primera frase, qué especie de 'fascista' critica de tal forma a la izquierda? Habrá quien no sepa que se trata de Alfonso Guerra, aquél que fue ministro socialista y sentó plaza de rojo peligroso.

Alfonso parece hoy un hombre más que triste, entristecido. ¿Cómo calificar a Iceta, no tanto en su ejecutoria o su ideario sino en su talante? ¿Frívolo, volátil...? Para mí el término que mejor le cuadra es pizpireto.

Aquél PSOE y este PSOE.