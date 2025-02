Plenitud existencial

Cumplidos los 80 años, un amigo ha realizado balance de su vida. Desempeñó sus responsabilidades familiares, laborales y sociales en la medida de sus posibilidades, ... está reconciliado y en paz con su pasado. No ha conocido el paro ni participado en guerras... Ha vivido mejor que su generación anterior y como cree que sus nietos vivirán peor que la suya, no los envidia. Está relativamente bien, con cada vez más limitaciones físicas y cognitivas, atenuadas con medicación. Se siente querido por su familia y apreciado por los amigos que le quedan vivos.

Cuida su salud y defiende sus derechos. Disfruta del sexo posible. Práctica aficiones sanas y vida social. Sigue gastando localmente la pensión, que es retorno de lo cotizado durante más de 43 años de vida laboral. No teme a la muerte, pero sí a tener temor a la muerte, al dolor o como dependiente, ser un estorbo. Confía en morir antes que su mujer y así no sufrir por su pérdida, aunque le fastidia que su viuda se vaya a quedar con solo el 52% de su pensión... Me alegro de que piense, sienta, actúe y sea así.