Políticos, consejeros y nuestros mayores

Esta carta va dirigida a ese grupo de polític@s y consejer@s que establecen los protocolos sobre el covid.

El pasado día 7 falleció ... mi padre después de ingresar por un problema de riñón que se solucionó al tercer día, pero para entonces ya había tenido la mala suerte de haberse contagiado de covid en la planta. Quiero pensar que eso fue algo inevitable y que no fue debido a la negligencia de médic@s o enfermer@s, pero lo que sí se puede evitar es el sufrimiento por el que están pasando todos nuestros mayores que ingresan en un hospital, bien sea por covid o por otro problema, y se ven solos durante días, algunos llegando a morir solos sin el cariño de su familia cuando más lo necesitan. Viendo la angustia que pasamos la familia no quiero pensar en la sensación de soledad, abandono y sufrimiento con la que se van ellos. Esto va dirigido a ustedes los polític@s que gobiernan tanto el Principado como la nación, ustedes que tanto hablan y tan orgullosos están de la 'Ley de memoria histórica', ustedes que tanto se preocupan por los que se quedaron en las cunetas o en fosas comunes, ustedes que tanto alardean de todo lo que están haciendo en su memoria. A ustedes les quiero decir que estoy totalmente a favor de esta ley, que veo muy justo que se busque y que se honre la memoria de todos los desaparecidos, pero quiero recordarles que los que no quedaron en las cunetas o en las fosas, los que sobrevivieron y siguieron luchando por levantar España, por conseguir la libertad para todos y para que ustedes hoy en día puedan estar donde están, gobernando en democracia, a esos los están dejando morir solos, sin cariño, sin una mano a la que cogerse, sin nadie con quien hablar, sintiéndose abandonados.

Ustedes que cobran buenos sueldos esmérense un poco más en buscar alguna solución, déjense de tomar el camino mas fácil, algo se podrá hacer para evitar esta situación. Si este aislamiento es por el bien de la familia, déjennos a nosotros decidir si preferimos arriesgarnos al contagio o vivir con la angustia que nos queda. Y si es pensando en el contagio de los demás, permítanme ser egoísta, pero nadie pensó en ellos cuando estaban de fiesta, de paseo o saltándose las normas. No se permite ir a la familia por miedo al contagio y el contagio esta adentro. Quiero acabar mandando mucho ánimo a todas las personas que pasaron, pasan y pasarán por esta situación.

