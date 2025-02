Una pomarada en el 'solarón'

P or nuestros lagareros de guardia, que nos miman, nos cuidan y nos dan de beber del zumo adorado que sale de la frondosa pomarada, sabemos lo que es la sidra natural ecológica. También conocemos las manzanas ecológicas, cada vez más populares. En muy pocos ... años, las manzanas eco han pasado de las exclusivas vitrinas de las delicatesen, a las baldas de cualquier frutería. Sin embargo, es más nuevo el término 'ecomanzana', relacionado con un urbanismo sostenible.

Gracias a Ana y Aurelio, la alcaldesa y el vicealcalde 'in pectore' de Gijón, la 'ecomanzana' es una sabrosa palabra que no se nos cae de la boca. Un barrio en el que no anide un proyecto de 'ecomanzana', es como un árbol sin frutos, un jardín sin flores. Así, hemos leído que esta tipología urbana pronto se verá en la remodelación de la calle Calderón de la Barca, en el Coto.

Se proyectarán 'ecomanzanas' en El Llano, La Calzada, Cimadevilla y otros barrios. Incluso nuestro negro futuro económico que vemos en tantos y tantos negocios cerrados, podrá aliviarse gracias a las 'ecomanzanas'.

«La alcaldesa vino a decir que es más fácil edificiar donde no hay nada que donde ya hay casas»

La cabezalera de la Corporación solicitará Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resilencia (sobre todo resiliencia) para regar con millones de euros ese singular cultivo que cambiará la cara de la ciudad.

Hace unos días, con motivo de los tejes y manejes del plan de vías -por cierto, a Pedro Sánchez se le olvidó mencionar la estación de Gijón en el proyecto para la España en 2050, lo que me hace sospechar que dicha estación no estará terminada-, la alcaldesa mencionó una nueva propuesta de 'ecomanzana'. Ana González vino a decir que es más fácil edificar 'ecomanzanas' en donde no hay nada, como por ejemplo el 'solarón', que donde ya hay casas.

Se equivoca la alcaldesa al confundir un espacio verde con la nada. La demolición alevosa de la estación de El Humedal, pecado original del plan de vías de Gijón, seguido de la inoperancia perpetrada por Gijón al Norte, tuvo algo positivo, que es ese espacio verde, esa 'nada feliz' que nos compensa de tanto disparate.

El destino del 'solarón' no es la 'ecomanzana', sino algo más natural, ambicioso y ecológico: una buena pomarada.