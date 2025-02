La prueba del algodón

Utilizando el lenguaje adecuado se puede dar por buenas algunas leyes moralmente inaceptables para las personas y sus derechos; los derechos humanos están siempre en ... el alero y, en el caso de la sanidad, es preocupante. Para garantizar el Sistema Nacional de Salud y mejorar sus prestaciones, se pretende limitar a los migrantes, en situación irregular, sus derechos a la atención sanitaria primaria y especializada. Con un lenguaje artificial y rebuscado a una persona la podemos utilizar como un instrumento; si a la persona la llamamos «portador de la tarjeta sanitaria», privamos de sus derechos a quien no la tiene y sería todo muy legal. Vivimos en una sociedad utilitarista que convierte lo que era delito en derechos, y derechos fundamentales se pueden suprimir.

En el verano era costumbre dejar a los abuelos en residencias, mientras la familia se iba de vacaciones. España es el país de Europa que tiene más kilómetros de AVE, más parlamentos, más políticos, más organismos públicos, más universidades por provincia... pero para los ancianos y los migrantes no tenemos cuidados adecuados. Estamos en una perversión de la moral al suprimir derechos fundamentales a migrantes y a españoles. La economía está acabando con la ética y sus valores. Sufrimos una economía reducida a simple contabilidad, a fórmulas matemáticas que buscan cuadrar los resultados a fin de año, a costa de lo que sea, sin valores ni prioridades humanas.

En situaciones como estas se puede plantear que postura debe tomar la Iglesia, si debe callar o debe opinar, si debe manifestar una postura que agrade a los de derechas o izquierdas, a los de arriba o abajo. Desde luego que no sería bueno mostrar una postura, ante un problema tan grave, para quedar bien o buscar el aplauso, o mostrar una postura que lleve a adaptarse a las circunstancias. Jesús no hacía distinciones: «los ciegos ven, los cojos andan...» y no les pedía la cartilla de la Seguridad Social ni tenían que pagar cuando marchaban.

Los migrantes son la prueba del algodón de la sinceridad y de la caridad cristiana que nos manda un Dios, Padre de todos, y que nos pide fraternidad universal. Hemos utilizado a los migrantes de todo el mundo para trabajar y ahora los queremos despedir con engaños legales. Si «mi prójimo es cualquier persona que tenga necesidad de mí y al que yo pueda ayudar», eso requiere un compromiso práctico y real, aquí y ahora.