Del 15M, a la puñetera M

CCómo puede ser que un partido con 129.000 votos (Cs) e incluso otro (PACMA) con 15.000 no tengan ningún diputado en la Asamblea de Madrid, y en Gijón un señor concejal con ocho mil y pico votos sea el que gobierne la ciudad ... y diga por dónde se puede ir y por dónde no y cómo se puede ir? ¡Esa manía de complicarle la vida a la gente, de crear problemas porque sí y no saber darles solución!

En España, y en Europa, hace mucho tiempo que la partitocracia y la burocracia omnímoda, con todos sus abusos y necedades, resultan insoportables. En mi opinión, el movimiento del 15 de Mayo de 2011 (15-M) fue una explosión de ese hartazgo. Pero ya decía Rosa Luxemburgo que valía más estar en el peor partido del mundo que en ninguno. El peor partido del mundo tiene su organización, su aparato, su estrategia y su táctica. Llegan a una asamblea de miles y con ocho militantes bien organizados y repartidos, se la llevan de calle. Hay partidos que son verdaderos especialistas en esas tareas. Creen que todo lo que se mueve tiene que estar bajo su control y tutela. Todo lo penetran con sus 'submarinos' y todo lo acaban hundiendo con su nefasta política. Un siglo de error en error. Errores, degeneraciones dicen otros, que costaron millones de vidas e inmenso dolor y sacrificio: ¡innecesario! La primera trampa, de la que vienen todas las demás, es el sistema electoral de 1977. Aquellas elecciones se celebraron con todos los partidos a la izquierda del PCE ilegalizados, con 41 senadores designados por el Rey y con un pucherazo reconocido de 700.000 votos. Un diputado podía serlo con 20.000 o con 200.000 votos. Fueron y son los jefes de los partidos los que hacen las listas. En Madrid, 44 años después, los partidos grandes con 25.500 votos sacan un escaño, y otros con 129 mil, ninguno. Rivera e Iglesias representaron la esperanza de un cambio, pero ¡trastornáronse!Desguace, corrupción, despilfarro y necedad: así, veremos llegar el trumpismo Albert Rivera y Pablo Iglesias representaron para muchos millones de españoles la esperanza de un cambio para mejor, de un adecentamiento del país, que no era mucho pedir, pero, por decirlo en una palabra: ¡trastornáronse! Desguazar Correos es lo que dicen los empleados de Correos que están haciendo. Doy fe. ¡Tener a la gente a la intemperie, haciendo cola en la calle, con ese patio de operaciones tan hermoso! ¡Contraten más personal y pongan purificadores de aire! ¿Cómo es posible que una compañía de paquetería me localice en el móvil y me traiga el paquete a casa y Correos me obligue a ir a recogerlo y echar media hora en la cola? Ojo, y con esas tarifas que, en proporción al peso, cuesta menos sacar un billete de avión y llevarlo en mano. Desguazar la Sanidad. No lo dicen los empleados del Sespa, lo digo yo que llevo gastados más de 600 euros en la privada durante el año de pandemia. Gafas y dientes excluidos. Todos nos damos cuenta de que el mayor ataque a la Sanidad española fue trocearla en 17 partes. Multiplicar por 17 los costes de muchos servicios y crear 17 cotos para colocar un batallón de manos muertas, ¡y que remen los galeotes/as! Ahora van a por los ambulatorios (y las farmacias): ¿no se dan cuenta los que trabajan en ellos? Desguazar la enseñanza y desguazar el sistema de pensiones. Desguace, corrupción, despilfarro y necedad: así veremos llegar el trumpismo. O sea, del 15M a la puñetera M. PD.- Tuit para el señor Barbón: El pueblo sufre una plaga de piratas y estafadores informáticos. ¿No podría el Sespa utilizar un número de teléfono específico que lo identificara claramente y sin dudas? Ante la huida médica de los ambulatorios, ¿qué le parece el método francés de placa en el portal, ejercicio libre de la profesión y reembolso al paciente del precio de la consulta por el estado?

