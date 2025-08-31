César 'Junior', un año sin el niño de todos

Un año ha transcurrido desde que el cruel destino nos arrancó de forma terrible e injusta tu vida, César Méndez Pernía, y la de tu ... compañero Roberto Laguno. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero creo que solo es una frase hecha, porque el tiempo transcurrido desde tu partida, hijo, no ha logrado apenas cerrar esa gran herida que nos dejó tu ausencia.

Un año aprendiendo a vivir sin el niño de todos. Como dijo tía Ana, el día que depositamos tus cenizas, en el olivo del Molino de Candanal, donde tú tanto disfrutaste y ahora descansas, ya nunca seremos los mismos, ni nada será igual.

Un año esperando mamá, que no encuentra consuelo para tu muerte, que abras la puerta al mediodía para comer con ella, y de paso, discrepar si tu trabajo en el Puerto era más duro y peligroso, o el suyo como agente del orden de la Guardia Civil, mientras aún tenías tiempo, para ir a provocar a 'Calcetines' y despertarlo de su siesta.

Un año sin ese niño que adoraba a su hermana Paula, Páguina como tú la llamabas, y que no es capaz a sus 20 años de entender cómo la vida le arrebató a su adorable y protector hermano, que daba la vida por ella y siempre se convertía en su cómplice.

Un año si ese niño de todos, que a Pepe, Roberto y tío César, padrino como tú siempre lo llamabas, les tocó cuidar como si fuese suyo, y ser sus mecánicos y sus maestros, para enseñarte a dar tus primeros pasos en las carreras de Karting.

Un año sin ese niño que en 15 meses de trabajo dejó entre sus compañeros un vacío tan grande como dejó entre su familia y que pese a su juventud se convertía en un líder de equipo capaz de solventar cualquier problema, como cuando subías al puente de mando del barco de turno y mantener con tu fluido inglés una conversación con el capitán y poder indicar a tus asombrados compañeros el problema a solucionar, sin tener que esperar que el Puerto os mandara un traductor.

Un año sin ese niño, que empezaba a construir un futuro con su gran amor Carmen, que ahora entre todos trataremos de cuidar y mimar como tú lo hacías, y sobre todo ayudar a encontrar consuelo a tu pronta e injusta ausencia.

Un año sin ese niño al que su tío Juan adoraba, su profesor de Full en el Tíbet, mientras nos cuenta entre alguna lágrima fugaz sus tardes de entrenos, o los planes en común para algún día hacer juntos un viaje ahora imposible a Australia.

Un año sin ese niño, al que sus abuelos Maribel, Choni y Antonio no quitan ni un minuto de su cabeza, esperando la visita semanal de su primer nieto, «mi niño» como siempre te llamaba güelita Choni.

Un año sin ese niño del que estoy muy orgulloso de haber sido tu padre. Siempre que nos encontrábamos me saludabas con un tímido beso y un ¿qué tal Rafaelito? Nunca me llamabas papá. Y darte las gracias por los 24 años menos 9 días que nos regalaste, disfrutando de tu sonrisa, genialidad y compañía, demasiado corta, pero demasiado intensa.

En nombre de ese niño y su familia, dar las gracias a nuestros vecinos del valle de Peón y Candanal, de nuestro barrio de Ceares-Coto, y todos esos amigos que no me hace falta citar, pero que han estado ahí, durante este difícil año sin César, para demostrarnos su apoyo, su cariño y darnos un gran abrazo de ánimo y consuelo, que nos haga un poco más fácil tu ausencia.

Y, por supuesto, dar las gracias a la gran familia del diario EL COMERCIO, mi otra familia, con su director Ángel M. González a la cabeza, por el trato recibido y cómo trató desde el inmenso cariño este trágico suceso que marcó para siempre, mi vida y la de mi familia. César 'Junior' fuiste y serás el niño de todos.