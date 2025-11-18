El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Su reino... no era de este mundo

Rafael Fernández Arias

Rafael Fernández Arias

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Pasa a quien reina, pero no gobierna; acaba por no saber gobernarse a sí mismo. Lo vendieron como Carlos III y la puerta de Alcalá, ... pero semeja a Carlos IV con su puerta de salida y cuadro familiar goyesco; falta algún primo, carnal y añadido, que de tanto adularlo y tanta genuflexión, sufren escoliosis y pérdida de posición erguida. A la lengua gorda, causante del hablar gangoso, oprimida en su angosta boca, añade largura, olvidando que «en boca cerrada no entran moscas (ni tragas sapos)». Su eminencia exhibe memoria y olvidos, espejo del nivel moral ante el que resta la indignada perplejidad.

