Raíces profundas

Esta misma semana una nueva noticia, aparecida en algunos medios de comunicación (si bien es cierto que en letra pequeña) volvía a llenar de zozobra ... a quienes la leyeron, ya que en la misma se señalaba que el 40% de las personas menores de 25 años no consiguen encontrar trabajo en este país.

No deja de llamar la atención el índice de paro tan elevado que hay en España, y que en el caso de la juventud resulta escandaloso, máxime cuando no parece una situación excepcional sino que históricamente siempre ha sido así. Por tanto, el problema no viene dado porque quien gobierne sea de uno u otro signo político, lo que debería llevarnos a buscar las causas en algo mucho más complejo.

Tras un año de pandemia el paro subió en España el triple que en los países de la eurozona y solamente Lituania registra unos datos peores que los nuestros, aunque en porcentaje estamos por delante del país báltico.

Lo dramático es que no se le pueden echar las culpas solamente a la mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, porque también con los gobiernos de Aznar, de Zapatero y de Rajoy las cifras de desempleo en España no tuvieron parangón con el resto de Europa.

Las raíces de este drama son mucho más profundas y, sin ánimo de citarlas todas, quizás resulte obligatorio hablar de un tipo de legislación laboral que no ayuda, un empresariado que busca los beneficios de manera inmediata, unas inspecciones de trabajo insuficientes y obsoletas y algunas más que no caben en estas líneas.

Dos lacras encorsetan a este país: una es el desempleo sistémico y otra la delincuencia institucional, a la que se dio en llamar corrupción, y mientras no las borremos difícilmente España podrá convertirse en el lugar ejemplar que deseamos.