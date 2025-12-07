El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Galería del náufrago

Aurelio, otra voz gijonesa de la Transición

Ramón Avello

Ramón Avello

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

De una forma colateral al cincuentenario de la muerte de Franco, se han vuelto a emitir o a crear nuevas series sobre la Transición. Gracias ... a ellas hemos sabido lo de la 'Operación Pavo' por la que el zorro Torcuato mandó a un grupo de diputados –procuradores, se les llamaban– de las cortes franquistas al caribe para que no estén en la votación de la Ley para la Reforma Política, y otros avatares de unos tiempos convulsos, pero en los que se buscaba la reconciliación. La serie 'De la ley a la ley', basada en el libro de Pilar y Alfonso Fernández de Miranda 'Lo que el rey me ha pedido', es demasiado sobria, pero bien documentada. Yo recuerdo la voz de Torcuato, que tenía algo del 'cua cua' de pato, y que el actor Gonzalo de Castro, con una interpretación algo envarada no ha llegado a redondear. Sin embargo, y, centrándonos en el plano vocal, es excelente la interpretación en la miniserie 'Anatomía de un instante', de Álvaro Morte, como Suárez –la voz en ocasiones parece que es la del propio Suárez– y Eduardo Fernández, como Carrillo.

