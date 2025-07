Basta de palabras, un gesto

Son meridianamente claras las palabras del Gobierno del Principado de Asturias sobre la llamada «financiación singular de Cataluña», cortina retórica que oculta la cruda realidad ... del cupo catalán. Un régimen fiscal propio por el que Cataluña recaudaría el total de los ingresos en esta comunidad, y se saldría del régimen común de las comunidades españolas, en donde ya no están el País Vasco y Navarra. Barbón se manifestó en el 2024 radicalmente en contra del cupo catalán, «No admitiré privilegios a Cataluña en el modelo de financiación, y rechazaré lo que perjudique a Asturias» dijo Barbón a Sánchez en septiembre de ese año. Hace unos días, el Gobierno de Asturias volvió a oponerse a la salida de cualquier comunidad del régimen común, y exigió que el modelo de financiación territorial se negociará de manera multilateral entre todas las comunidades.

Por lo pronto, Sánchez no parece que hizo caso a las peticiones y exigencias de esa multilateralidad que piden sus compañeros asturianos. El lunes se reúne con Illa para abordar el cupo catalán y el martes con el lehendakari Pradales para el traspaso de la Seguridad Social al País Vasco, es decir la ruptura de la caja única y, en definitiva, de la solidaridad entre españoles.

Las últimas palabras del diario de Pavese, días antes de su muerte, son: «Todo esto es un asco. No palabras. Un gesto». Yo creo que Barbón, Page y los socialistas que no estén de acuerdo con estas cesiones a catalanes y vascos que hacen al rico más rico y al pobre más pobre, deberían pasar de las palabras. y ser rotundos en gestos y actos. En primer lugar, presionar a los tres diputados socialistas asturianos en el Congreso, para que no traguen con directrices que perjudican a Asturias y por extensión a España. Con que se sumen a esta iniciativa alguno de los ocho diputados castellano manchegos, el problema estaría resuelto. Y, en segundo lugar, ya que al presidente asturiano le gustan tanto los gatos, sacar las uñas, oponerse abiertamente a unas cesiones que no tienen nada de socialista ni de progresismo.