El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Pervivencia de Melquiades Álvarez

Ramón Avello

Ramón Avello

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En mi artículo publicado en EL COMERCIO la semana pasada sobre la exposición 'Melquiades Álvarez. El centro reformista' que se puede ver en el Antigua ... Instituto, cometí un error. Después de elogiar la muestra y la reivindicación no sólo del político y abogado gijonés, sino también de su ideario, comentaba que a la exposición le faltaba un buen catálogo para que no sea algo efímero, flor de un día. Pues bien, no me duelen prendas, sino todo lo contrario, admitir que me equivoqué, porque ese catálogo, del que no me habían informado cuando lo solicité el día que visité la exposición, no solamente está publicado por el Ayuntamiento, sino que es un libro excepcional que refuerza y prolongará en el tiempo la exposición cuando se clausure en enero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2

    Los jefes de servicio evaluarán el rendimiento de los funcionarios en Asturias para repartir pluses o castigos
  3. 3 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  4. 4

    Las familias que cancelen la hipoteca tras la venta de su vivienda podrán deducirse el IRPF
  5. 5 Caen en Langreo tres miembros de una banda que robaba a clientes de bancos por el método de la siembra
  6. 6 Así se prepara Gijón para acoger este fin de semana la multitudinaria oposición sanitaria de Asturias
  7. 7 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Murcia: «Se me ha nublado la cabeza»
  8. 8 Un día fuera de lo común para levantar la mano
  9. 9 Un incendio de madrugada en Piloña calcina una casa y derriba el techo de otra
  10. 10 Emotiva despedida a Alfredo Tejedor, «padre coraje» y expresidente de Aspace Gijón que «hizo de la adversidad virtud»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pervivencia de Melquiades Álvarez