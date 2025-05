El fundido a negro que sufrió el país nos dejó del todo atónitos. Fuimos conscientes de nuestra indigencia, inseguridad y pequeñez. Sin electricidad ni comunicaciones, ... nos sentimos del todo abandonados por el gobierno nacional, aunque tuvimos el enorme consuelo de sentir en carne propia la cercanía de nuestros iguales. Las reacciones espontáneas humanas y solidarias fueron elocuentes y muy alentadoras. La experiencia de angustia es evidentemente distinta en grandes y pequeñas ciudades, pero en términos generales mostró la grandeza de nuestros compatriotas.

No sé ustedes, pero les confieso que apenas creo en las casualidades. Un día por aparente ocurrencia la Comisaria Europea de Gestión de Crisis nos aconseja disponer de un 'kit de supervivencia' para enfrentar situaciones extremas, con agua, mechero, navaja suiza, medicación, linterna, comida, baterías, radio y hasta juego de cartas. El choteo que produjo semejante idea fue de marca mayor. Los memes florecieron, dando a la imaginación del personal rienda suelta. Me quedo asombrado del gracejo y agudeza común. Creo que solo los españoles y los rusos conservan un tan acusado sentido del humor ante las adversidades. Al poco se produce un apagón monumental, nunca registrado en tales dimensiones.

Acaso lo más preocupante, con todo, sea la reacción entre necia y soberbia, que a la postre coinciden, de nuestros mandatarios. El mensaje repleto de mentiras y falacias propio de la pandemia vuelve por doquier. Somos el mejor país del mundo y salimos todavía más fuertes de la prueba. Lo importante no es caerse, sino levantarse como nunca. ¿Les suena? Semejante discurso triunfalista produce verdadero espanto. Antes se alegaban comités de expertos sin especialistas de ninguna especie salvo los funcionarios ministeriales, mientras ahora se crea una comisión independiente repleta de ministros y cargos públicos; es decir, carente de cualquier autonomía. Incluso Aagesen, Vicepresidenta y Ministra de Transición Ecológica, no pudo reprimir el rictus hilarante cuando la presentó.

Quien ha poco garantizaba que no habría jamás apagón, luego alardea en tono arrogante sobre cómo se ha superado. Prefiero no hablar del ridículo de la exministra Corredor en Red Eléctrica. Continuas contradicciones que no tranquilizan, sino que producen escalofríos.

Sánchez, que ha hecho de la mentira su divisa política disfrazada de cambios de opinión, nos pide que confiemos en él exclusivamente. Solicita el rey del timo no dejarnos seducir por fakes, ni bulos. Tardó cuanto quiso en comparecer para dar unas explicaciones que nunca existieron. Luego nos emplaza para dentro de seis meses, que todo se olvida. No sabe qué ocurrió, pero promete que nunca más sucederá. Un despropósito, una manipulación ya muy conocida.