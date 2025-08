Currículos

Comenta Compartir

Estos días ha estallado de manera un tanto farisaica un escándalo nada novedoso acerca del currículum de nuestros políticos. Es más que conocido que quienes ... aspiran al liderazgo público suelen tener un ego sobredimensionado, cuando no descomunal. Incluso cabe decir que sufren la tentación del famoso, que les empuja de manera irresistible hacia el postureo. Así, son asiduos al consejo de quienes cultivan su imagen externa, cuyos asesoramientos resultan tan evidentes que no pocos han tenido que ocupar el banquillo por los contratos suscritos en la materia, naturalmente satisfechos con dinero público. Las campañas laudatorias inducidas en las redes y los medios de manera ilícita o al menos inmoral no han sido insólitas precisamente.

Una de las facetas más turbias de semejante deriva consta en las titulaciones de que alardean o en su caso imaginan sin rubor sus protagonistas. Como si tales estudios certificados garantizasen más que las pruebas que ofrecen acerca de su desempeño práctico. Cuando veo esgrimir la formación jurídica de no pocos sufro verdadero sonrojo a la vista de su ejercicio, aunque sea de reconocer que se cursaran dichas materias de forma canónica. Hemos tenido ministros sin especial formación que aprovecharon sus singulares dotes de liderazgo para emprender una tarea de gestión pública sobresaliente. Corcuera fue un ministro del interior de profesión electricista y que ofreció un recital de coherencia y compromiso cumpliendo su palabra de dimitir si el Constitucional rebatía su Ley de seguridad ciudadana (definida como la de 'patada en la puerta'). Por el contrario, somos recientemente testigos de cómo toda una Registradora de la Propiedad, Corredor, mostraba sus carencias dirigiendo Red Eléctrica en la crisis del apagón. Ambos del mismo partido, por lo que constituye una cuestión más personal que corporativa. Miquel Iceta o Pepiño Blanco nunca pudieron justificar el culmen de unos estudios casi eternos y no por eso fueron menos eficientes en sus funciones públicas y privadas. Peor sucede cuando los títulos no se ajustan a la realidad. Eso puede suceder según dos distintas modalidades. Primera, si su manera de obtenerse resulta sospechosa. Recuerdo el doctorado de Sánchez con autoría polémica, los másteres al esprint de Casado… La lista puede ser inacabable y abarca también al instigador Puente, que blande sin recato un máster bluf. Tampoco faltan quienes inventan sus méritos académicos. Noelia Muñoz pretendía varias diplomaturas inexistentes y dimite por ello. No así otros de idéntica conducta. Se abre la veda, desatándose la furia revisionista con casos de apropiación académica fraudulenta e insostenible. Llega la hora de retratarse, iniciando las necesarias depuraciones.

