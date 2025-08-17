El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Disparates

Me ha impactado el acuerdo entre la República Democrática del Congo y el Futbol Club Barcelona. Uno de los países más pobres del mundo financiando a una de las entidades más ricas

Ramón Durán

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

Este verano que nos ahoga en su canícula también sume a los acontecimientos públicos en una siesta plácida, solo interrumpida por los malditos incendios. Su ... negra cicatriz a menudo producida por mano del hombre (seguro que los adalides del lenguaje inclusivo no desdoblan el término en este caso, como siempre que suponga un desdoro) merecería mejor respuesta que una simple queja o indignación efímera. Por supuesto nunca convertir su enorme daño en arma contra rivales políticos, como con frecuencia sucede. Lo único de relieve son las víctimas y no la disputa oportunista, removida en pleno descanso estival de manera tan inagotable como agotadora.

