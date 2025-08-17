Disparates

Este verano que nos ahoga en su canícula también sume a los acontecimientos públicos en una siesta plácida, solo interrumpida por los malditos incendios. Su ... negra cicatriz a menudo producida por mano del hombre (seguro que los adalides del lenguaje inclusivo no desdoblan el término en este caso, como siempre que suponga un desdoro) merecería mejor respuesta que una simple queja o indignación efímera. Por supuesto nunca convertir su enorme daño en arma contra rivales políticos, como con frecuencia sucede. Lo único de relieve son las víctimas y no la disputa oportunista, removida en pleno descanso estival de manera tan inagotable como agotadora.

Una de las noticias ajenas a la refriega partidista que más me ha impactado por el enorme disparate que representa es el acuerdo suscrito entre la República Democrática del Congo y el Futbol Club Barcelona. Uno de los países más pobres del mundo y menos lucidos en términos democráticos acaba financiando a una de las entidades más ricas que pueda uno imaginar, con el propósito de satisfacer escandalosas fortunas a estrellas del deporte. Tan increíble como verdadero, una prueba del desorden lógico y valorativo. En vez de patrocinar los plutócratas a naciones en vías de desarrollo, con carencias endémicas por crisis institucional y miseria, se lucran de sus escasos recursos dilapidados así de forma insólita. Lo llaman 'palanca' y creo que lo es, pero de un atraco en toda regla.

El Congo es el 171 de 193 países del mundo según el índice de desarrollo humano que realiza el correspondiente programa de la ONU, como resultado de combinar tres variantes: la esperanza de vida, el rendimiento educativo y los ingresos per cápita. En el pasado fue Qatar quien patrocinó al 'més que un club'. Con parecida tarjeta de presentación democrática, resulta más explicable desde la óptica crematística.

Tampoco extraña del todo el fenómeno, porque Ruanda ya hizo lo propio con el Arsenal, el PSG, el Bayern… y el Atleti. No es un asunto tan conocido y sospecho que muchos colchoneros se quedarán atónitos al descubrirlo. Como ven, el territorio testigo y mártir de la mayor matanza y genocidio africano moderno subvencionando a los ricachones del primer mundo. Me dirán que las cuantías no son abultadas y que su publicidad se restringe a la indumentaria en los entrenamientos, pero eso no deja de añadir más escarnio todavía. Sacar dinero donde hay penuria para la mayor de las intrascendencias produce sonrojo. Un derroche hiriente y que debería dar vergüenza, sobre todo a los que perciben semejante tributo a la infamia.